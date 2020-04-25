Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКудрин допустил рост безработицы в России до 10%

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса безработица в России может подскочить до 7–8%, в худшем варианте — до 10%, что затронет от 6 млн до 9 млн человек.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

Кудрин предсказал до девяти миллионов безработных из-за пандемии

Lenta.ru08:25

Кудрин спрогнозировал скачок безработицы в РФ на фоне кризиса до 10% в худшем варианте

Интерфакс05:21

Кудрин допустил рост безработицы в России до 10%

Коммерсантъ06:52

Кудрин: безработица в России может подскочить до 10% из-за COVID-19

РЕН ТВ06:23

Кудрин призвал готовиться выдавать населению продовольственную помощь

Московский Комсомолец05:42

Кудрин рассказал о худшем сценарии безработицы в России

Москва 2405:29

В России из-за коронавируса без работы могут остаться до 9 млн человек

News.ru09:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
Происшествия

В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев

В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев.
Коммерсантъ 13:49
22
Политика

Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

RT на русском 11:09
382
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
592
Футбол

Стало известно, в каком случае Неймар может вернуться в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар по-прежнему входит в сферу интересов «Барселоны», утверждает Diario Sport.
Спорт-Экспресс 11:56
Здоровье

Заразившийся COVID-19 врач из больницы под Воронежем опроверг принуждение к работе

Оперштаб Воронежской области опубликовал видео, призванное опровергнуть заявления фельдшера новоусманской скорой помощи Александра Косякина, обвинившего руководство райбольницы в недостаточных мерах защиты персонала.
Вести Воронеж 10:33
Музыка

Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform вчера в 23:15
284
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала

РИА Новости 10:50
368
Политика

Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
1,9K
Происшествия

Под Екатеринбургом неизвестные украли банкомат

Село Косулино, Свердловская область, 25 апреля 2020, 20:31 — REGNUM В свердловском селе Косулино неизвестные похитили банкомат.
REGNUM 13:31
39
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
659
Футбол

Автогол Витуса принес «Шахтеру» победу над брестским «Динамо»

Солигорский «Шахтер» на выезде одержал победу над брестским «Динамо» со счетом 2:0.
Metaratings 13:56
Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

RT на русском 12:14
223
Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
47
Здоровье

Дивеевский монастырь закрылся на карантин

Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
19
Кино

Киностудия Lionsgate снимет приквел «Голодных игр»

ИА Красная Весна 22 апреля в 14:49
6
Общество

Глава ростовского Минздрава попала в реанимацию

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская попала в больницу с сердечным приступом, сообщил РИА Новости представитель медучреждения, в которое она госпитализирована.
РИА Новости 13:47
131
Общество

Онищенко считает, что рано разрешать прогулки

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко посчитал преждевременным идею выдавать пропуска для прогулок, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:52
23
Общество

Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
212
Музыка

99-летний ветеран возглавляет музыкальные чарты в Великобритании

Piter.tv 13:58
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru вчера в 11:22
1K
Шоу-бизнес

Умер звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко

РИА Новости 02:30
4
Гаджеты

Блогер наглядно показал разницу между камерами iPhone SE 2020 и iPhone 11

Блогер наглядно показал разницу между камерами iPhone SE 2020 и iPhone 11. Напомним, у первого устройства камера одна, а у второго — две.
Ferra вчера в 13:30
1
Технологии

Обновление Windows удалило файлы пользователей

«Все файлы старше одной недели удаляются без уведомления или перемещаются в корзину», — поделился опытом один из пользователей Windows 10.
Evo-rus.com вчера в 07:51
87
Здоровье

Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин

Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru 23 апреля в 23:19
47
Происшествия

Суд возобновил дело бывшего вице-президента «Роснефти» Локтионова

Прокуратура отменила прекращение уголовного дела против бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова, вернувшегося из Лондона в РФ в рамках "списка Титова", следует из материалов Мосгорсуда, который признал такое решение надзорного ведомства законным.
РИА Новости 05:58
1
Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
70
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде.
Gazeta.SPb вчера в 20:15
9
Единоборства

Майк Тайсон хочет вернуться на ринг ради благотворительности

Известия вчера в 17:33
1
Здоровье

В Якутии скончался первый пациент с коронавирусом

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о первом в республике случае смерти пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 13:27
Политика

Зюганов отметил роль Китая в борьбе с коронавирусом

РИА Новости 13:41
122
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное