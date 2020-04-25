Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса безработица в России может подскочить до 7–8%, в худшем варианте — до 10%, что затронет от 6 млн до 9 млн человек.

Кудрин допустил рост безработицы в России до 10%

Общество Депутат Госдумы Новиков заразился коронавирусом Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что госпитализирован с коронавирусом. 55

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,8K

Общество В США начали снижаться темпы прироста числа заразившихся коронавирусом В 46 из 50 штатов США отмечено снижение роста числа новых случаев инфицирования коронавирусом, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани в эфире Fox News.

Политика Трамп: Коронавирус гибнет от солнечного света Возбудитель COVID-19 гибнет от солнечного света, заявил президент США Дональд Трамп. Откуда у него такая информация он уточнять не стал. 610

Шоу-бизнес Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой. 5

Транспорт Московское метро закроет вестибюли еще 13 станций С 26 апреля из-за низкой нагрузки в московском метро закроются вестибюли еще 13 станций. Об этом сообщили на сайте столичной подземки. 49

Происшествия Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код. 1,2K

Шоу-бизнес Холостяк Антон Криворотов случайно показал свою избранницу Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала. 2

Футбол Евсеев рассказал об интересе к защитнику «Уфы» со стороны итальянских клубов У «Уфы» уже были по нему предложения от итальянских клубов, но финансовая сторона дела нас пока не устроила.

Общество Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. 265

Здоровье В Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса За минувшие сутки в Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса.

Происшествия Бывшего главу Пятигорска задержали по делу о превышении полномочий Источник в МВД рассказал РБК, что задержанный — бывший временно исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев.

Происшествия У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19. 10

Общество В Кузбассе введут электронные пропуска Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 470