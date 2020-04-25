Коронавирус
КоммерсантъКудрин допустил рост безработицы в России до 10%
Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса безработица в России может подскочить до 7–8%, в худшем варианте — до 10%, что затронет от 6 млн до 9 млн человек.
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Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС 16:42
Армия и оружие
Российские военные моряки получат новый универсальный нож
Российская газета 07:03
Шоу-бизнес
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
Космос
Ракетный двигатель Merlin из США впервые превзошел российский РД-180
Актуальные Новости 13:21
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Космос
Создана первая в мире интерактивная геологическая карта Луны
Портал Поиск 23 апреля в 04:40
Общество
В Москве скончались еще 38 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 16:32
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
Общество
Онищенко считает, что рано разрешать прогулки
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко посчитал преждевременным идею выдавать пропуска для прогулок, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:52
Наука
Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде
Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:39
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
Российская газета вчера в 19:58
Общество
Помощник Путина назвал приоритеты для власти
Ранее 25 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что в результате пандемии новой коронавирусной инфекции от шести до девяти миллионов россиян — не менее 7-8 процентов экономически активного населения страны — могут остаться без работы.
Lenta.ru 15:24
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Политика
Путин подписал указ о присвоении почетных званий врачам России
Президент России Владимир Путин в субботу, 25 апреля, подписал указ о награждении медиков и присвоении почетных званий врачам РФ.
Известия 12:09
Происшествия
Полицейским могут разрешить вскрывать автомобили и оцеплять дома
Правительство России подготовило законопроект о расширении прав полицейских.
Известия 22 апреля в 18:10
Политика
Лукашенко анонсировал появление в Белоруссии новой конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новая конституция республики будет принята в ближайшие пять лет, передает агентство БелТА.
Инфорос 08:14
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Происшествия
В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19
Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
Футбол
Футболист «Монпелье» выведен из искусственной комы
Газета.Ru 15:42
Происшествия
В Туле произошел пожар на заводе
РИА Новости 16:54
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
Авто
Гибрид Toyota Yaris Cross представлен с полным приводом
Пока заявлена только гибридная версия с системой THS II и полным приводом AWD-i.
Драйв 23 апреля в 06:46
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек
Количество людей, умерших после заражения коронавирусом, в мире превысило отметку 200 тысяч (всего от COVID-19 скончались 200 698 человек).
Югополис 14:23
Армия и оружие
Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»
Генштаб Вооружённых сил Украины сообщил об успешном испытании на полигоне в Одесской области украинской ракеты «Ольха-М».
RT на русском 11:58
Общество
Вывозной рейс из Пхукета в Новосибирск отложен на неопределенное время
Авиарейс, которым россияне должны были вылететь с тайского острова Пхукет в Новосибирск, намеченный на воскресенье, 26 апреля, отложен на неопределенное время.
Вести.Ru 13:53
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41