Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКудрин допустил рост безработицы в России до 10%

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса безработица в России может подскочить до 7–8%, в худшем варианте — до 10%, что затронет от 6 млн до 9 млн человек.
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Кудрин: безработица в России может подскочить до 10% из-за COVID-19

РЕН ТВ06:23

В России из-за коронавируса без работы могут остаться до 9 млн человек

News.ru09:11

Кудрин допустил рост безработицы в России до 10%

Коммерсантъ06:52

Кудрин предсказал до девяти миллионов безработных из-за пандемии

Lenta.ru08:25

Кудрин призвал готовиться выдавать населению продовольственную помощь

Московский Комсомолец05:42

Кудрин рассказал о худшем сценарии безработицы в России

Москва 2405:29

Кудрин спрогнозировал скачок безработицы в РФ на фоне кризиса до 10% в худшем варианте

Интерфакс05:21
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
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На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
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Взгляд.ру 08:10
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Политика

Лукашенко не исключил появления новой конституции в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике в ближайшую пятилетку, скорее всего, появится новая конституция.
РИА Новости 06:12
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Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
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Политика

Китайские власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына

Китайские власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:44
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Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Интерфакс 08:57
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Общество

Певец Максим Леонидов доставлен в полицию за прогулку в парке

Газета.Ru 08:02
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Технологии

Началось глобальное обновление Wi-Fi за 20 лет

Ожидается, что в России Минкомсвязь также планирует использовать стандарт Wi-Fi 6. Только когда это станет возможным – пока неизвестно.
The GEEK 09:40
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Армия и оружие

Чешскую армию решили перевооружить обновлённым стрелковым оружием

Piter.tv вчера в 05:14
Культура

Победитель шоу Маска на НТВ покажет лицо

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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
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Кино

Видеосервисы раскрыли предпочтения россиян в кино

Выяснилось, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть россияне в период карантина.
ToDay News Ufa 09:08
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Общество

Ученый назвал способ обмануть коронавирус

Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарда Сергей Недоспасов рассказал о том, можно обмануть коронавирус методами генной инженерии.
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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В Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса.
АН Между строк 09:03
Политика

Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу

Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 09:28
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Редакция журнала Glamour лишила телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии.
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Общество

Ограничения по самоизоляции сняли в трех регионах Поволжья

Власти трех регионов Поволжья смягчили режим самоизоляции, объявленный из-за угрозы коронавируса.
Интерфакс 09:48
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Происшествия

Задержан бывший мэр Пятигорска Лев Травнев

На Ставрополье задержан бывший мэр Пятигорска Лев Травнев.
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Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости 23 апреля в 15:25
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Космос

Американский Merlin впервые превзошел российский РД-180

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ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса

В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.
Lenta.ru 07:34
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Происшествия

Трое в масках украли банкомат из магазина на Урале за 20 секунд

В Свердловской области злоумышленники в масках похитили из продуктового магазина в селе Косулино банкомат.
Известия 05:48
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Религия

РПЦ осудила прихожан, которые пошли на Пасху в храмы

Представитель Церкви также не стал осуждать полицейских, которые штрафовали прихожан за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 08:04
Экономика

Boeing отказалась от совместного предприятия с бразильским Embraer

Корпорация Boeing отказывается от совместного предприятия с бразильским авиапроизводителем Embraer, которое привело бы к фактическому слиянию двух компаний, говорится в заявлении американской корпорации.
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Общество

На Ставрополье умер лечивший от коронавируса пациентов медик

О первой смерти, зафиксированной в рядах медработников, сообщил губернатор Ставропольского края на своей странице в Инстаграм.
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Экс-игрок «Спартака» признался, что «крал» бутсы у Бензема

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Джиган посвятил песню Самойловой после лечения в клинике

В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете.
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