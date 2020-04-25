Коронавирус
КоммерсантъКудрин допустил рост безработицы в России до 10%
Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса безработица в России может подскочить до 7–8%, в худшем варианте — до 10%, что затронет от 6 млн до 9 млн человек.
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Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Политика
Лавров объяснил нападки некоторых стран на ВОЗ
Москва полагает, что нападки на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) обоснованы стремлением некоторых стран оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры для борьбы с коронавирусом, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Взгляд.ру 08:10
Политика
Лукашенко не исключил появления новой конституции в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике в ближайшую пятилетку, скорее всего, появится новая конституция.
РИА Новости 06:12
Общество
Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
Политика
Китайские власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына
Китайские власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:44
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Интерфакс 08:57
Технологии
Началось глобальное обновление Wi-Fi за 20 лет
Ожидается, что в России Минкомсвязь также планирует использовать стандарт Wi-Fi 6. Только когда это станет возможным – пока неизвестно.
The GEEK 09:40
Армия и оружие
Чешскую армию решили перевооружить обновлённым стрелковым оружием
Piter.tv вчера в 05:14
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Кино
Видеосервисы раскрыли предпочтения россиян в кино
Выяснилось, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть россияне в период карантина.
ToDay News Ufa 09:08
Общество
Ученый назвал способ обмануть коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарда Сергей Недоспасов рассказал о том, можно обмануть коронавирус методами генной инженерии.
АБН 08:57
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Здоровье
В Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса.
АН Между строк 09:03
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 09:28
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Редакция журнала Glamour лишила телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии.
News.ru 10:10
Общество
Ограничения по самоизоляции сняли в трех регионах Поволжья
Власти трех регионов Поволжья смягчили режим самоизоляции, объявленный из-за угрозы коронавируса.
Интерфакс 09:48
Происшествия
Задержан бывший мэр Пятигорска Лев Травнев
На Ставрополье задержан бывший мэр Пятигорска Лев Травнев.
ГТРК Ставрополье 09:14
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости 23 апреля в 15:25
Общество
ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса
В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.
Lenta.ru 07:34
Происшествия
Трое в масках украли банкомат из магазина на Урале за 20 секунд
В Свердловской области злоумышленники в масках похитили из продуктового магазина в селе Косулино банкомат.
Известия 05:48
Религия
РПЦ осудила прихожан, которые пошли на Пасху в храмы
Представитель Церкви также не стал осуждать полицейских, которые штрафовали прихожан за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 08:04
Экономика
Boeing отказалась от совместного предприятия с бразильским Embraer
Корпорация Boeing отказывается от совместного предприятия с бразильским авиапроизводителем Embraer, которое привело бы к фактическому слиянию двух компаний, говорится в заявлении американской корпорации.
РИА Новости 09:35
Общество
На Ставрополье умер лечивший от коронавируса пациентов медик
О первой смерти, зафиксированной в рядах медработников, сообщил губернатор Ставропольского края на своей странице в Инстаграм.
Портал Северного Кавказа 04:35
Шоу-бизнес
Джиган посвятил песню Самойловой после лечения в клинике
В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете.
Live24 08:07