Экономика
ДождьКудрин допустил рост числа безработных в России в три раза
Из-за падения спроса и проблем бизнеса, вызванных пандемией коронавируса, количество безработных в России может увеличиться с 2,5 до 8 миллионов человек. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.РБК04:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 19:44, Ашберн
Шоу-бизнес
Елена Воробей продает двухуровневый дом в Черногории
WomanHit.ru 03:16
Экономика
МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран
Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС 17:40
Здоровье
В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому
В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
RT на русском 14:46
Финансы
Банки начали снижать стоимость обмена валюты после падения курса рубля
В Сбербанке сообщили, что предложение по курсу обмена валют зависит от подключенного пакета услуг клиента, канала проведения операции и времени ее проведения, а клиенты банка «Открытие» могут обменивать валюту по курсу, приближенному к курсу биржи, при совершении операций в интернет-банке и мобильном приложении.
Коммерсантъ 17:03
Общество
В Москве выдали 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу
Жители Москвы получили 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на автомобиле или общественном транспорте.
РБК 12:40
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Экономика
Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии
Российскому бизнесу не стоит ожидать страховых компенсаций за простой в период пандемии нового типа коронавируса, сообщают "Известия".
Газета.Ru 03:55
Политика
Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения коронавируса.
РБК 12:18
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 08:42
Происшествия
Число жертв торнадо в Миссисипи выросло
Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC.
REGNUM 09:14
Гаджеты
Стало известно, каким будет новый iPhone 12
Сразу несколько изменений может получить iPhone 12, который компания Apple покажет грядущей осенью.
Российская газета 08:57
Общество
Названо условие для полного выхода России из карантина к лету
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, при каких условиях в стране уже к началу лета могут полностью отменить ограничительные меры по коронавирусу, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:00
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Общество
Соловьев оценил слова Лукашенко о COVID-19 в Белоруссии
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в стране нет умерших от коронавируса — все 26 погибших скончались от сопутствующих заболеваний.
Рамблер 16:32
Космос
В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир»
В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле».
News.ru вчера в 10:13
Кино
Disney хочет снять шестую часть «Пиратов Карибского моря»
Лос-Анджелес, США, 13 апреля 2020, 12:03 — REGNUM Исполнитель роли Пинтела в кинофраншизе «Пираты Карибского моря» Ли Аренберг заявил, что Disney планирует съёмки шестого фильма.
REGNUM 05:03
Политика
Эксперты похвалили Госдуму за работу в непростых условиях
Эксперты похвалили Госдуму за работу в непростых условиях По мнению экспертов, Госдума успешно проходит стресс-тест, связанный с принятием поправок к Конституции и распространением коронавируса.
Коммерсантъ 15:42
Футбол
Максим Калиниченко: «Сантос — не Роберто Карлос, конечно, но выполняет большой объем работы»
26-летний Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.
Матч ТВ 14:07
Общество
В МВД назвали самые криминальные регионы России
Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Моя Москва.онлайн 02:14
Политика
YouTube разблокировал видео обращения Путина
Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
Газета.Ru 09:54
Футбол
Естественный отбор: лидеры РПЛ могут не дождаться своих легионеров
Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил «Известиям», что на общем собрании клубов РПЛ обсуждался вопрос возвращения легионеров в Россию и некоего письма для упрощения пересечения границы.
Известия 17:00
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.
Газета.Ru 07:21
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Шоу-бизнес
Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа
По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"».
RuNews24.ru 11:03
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21