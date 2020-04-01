Коронавирус
Lenta.ruКудрин предсказал сильное падение экономики России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предсказал сильное падение экономики России в 2020 году из-за коронавируса и низких цен на нефть. По его оценке, ВВП страны может потерять от трех до восьми процентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление на совещании правительства.
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Кудрин не исключил самое сильное падение ВВП России за последние 11 лет в 2020 году
Фонтанка.Рувчера в 13:34
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