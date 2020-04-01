Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предсказал сильное падение экономики России в 2020 году из-за коронавируса и низких цен на нефть. По его оценке, ВВП страны может потерять от трех до восьми процентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление на совещании правительства.

Общество В Крыму введен режим всеобщей самоизоляции В Республике Крым введен режим самоизоляции для всех граждан с 3 по 6 апреля.

Политика Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Политика Украине предрекли «итальянский сценарий» с коронавирусом Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Украину может ждать "итальянский сценарий" в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Армия и оружие В ЛНР скончалась раненая при обстреле женщина Снаряд попал в ее дом, передает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР. Женщина 1940 года рождения скончалась от полученных травм.

Общество В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса По распоряжению губернатора Василия Голубева в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения и дополнения.

Экономика Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.

Наука Открыта новая фаза вещества — волна парной плотности Первое прямое доказательство наличия фазы вещества, известной как волна парной плотности, помогает понять физику загадочных высокотемпературных сверхпроводников — они проводят электричество без сопротивления при удивительно высоких температурах.

Транспорт Минтранс разъяснил порядок возврата стоимости авиабилетов Пассажир может вернуть стоимость авиабилета, если рейс отменён или назначен на период запрета соответствующих полетов, если же рейс не отменён и полеты в этот период не приостановлены, стоимость такого билета возвращается согласно условиям тарифа, сообщили в Минтрансе РФ.