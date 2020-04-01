Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКудрин предсказал сильное падение экономики России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предсказал сильное падение экономики России в 2020 году из-за коронавируса и низких цен на нефть. По его оценке, ВВП страны может потерять от трех до восьми процентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление на совещании правительства.
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Кудрин: потери экономики России от коронавируса составят не менее 3–5% ВВП

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Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 3-5%, считает Кудрин

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ТАССвчера в 13:20

Кудрин не исключил самое сильное падение ВВП России за последние 11 лет в 2020 году

Фонтанка.Рувчера в 13:34
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Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

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Новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вступили в силу с 1 апреля.
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Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
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Драчев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку

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ProstoProSport вчера в 06:27
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У роженицы в Барнауле подозревают коронавирус, она изолирована

У роженицы в Барнауле подозревают коронавирус, она изолирована. Об этом со ссылкой на журналистов "Алтапресс" сообщает ГТРК "Алтай".
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Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
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В Крыму введен режим всеобщей самоизоляции

В Республике Крым введен режим самоизоляции для всех граждан с 3 по 6 апреля.
РИА Новости Крым вчера в 14:35
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Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
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Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%

Футболисты «Спартака» согласились на 40%-ное сокращение зарплат из-за приостановки сезона, сообщается на сайте клуба.
Ведомости вчера в 08:28
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«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
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Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
РИА Новости 01:05
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СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
RT на русском вчера в 19:16
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Здоровье

На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ

На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
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В «Туполеве» рассказали о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ

В «Туполеве» сообщили о завершении работы над созданием бомбардировщика модели Ту-95МСМ.
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Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
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Украине предрекли «итальянский сценарий» с коронавирусом

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Украину может ждать "итальянский сценарий" в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 00:48
Армия и оружие

В ЛНР скончалась раненая при обстреле женщина

Снаряд попал в ее дом, передает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР. Женщина 1940 года рождения скончалась от полученных травм.
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Трейлер 4 сезона «Рика и Морти» раскрыл дату выхода новых серий

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Певица Светлана Лобода на карантине сменила имидж

Известная украинская и российская певица Светлана Лобода решила на карантине сменить свой имидж.
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По распоряжению губернатора Василия Голубева в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения и дополнения.
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Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса

По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.
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МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
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Открыта новая фаза вещества — волна парной плотности

Первое прямое доказательство наличия фазы вещества, известной как волна парной плотности, помогает понять физику загадочных высокотемпературных сверхпроводников — они проводят электричество без сопротивления при удивительно высоких температурах.
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Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
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Минтранс разъяснил порядок возврата стоимости авиабилетов

Пассажир может вернуть стоимость авиабилета, если рейс отменён или назначен на период запрета соответствующих полетов, если же рейс не отменён и полеты в этот период не приостановлены, стоимость такого билета возвращается согласно условиям тарифа, сообщили в Минтрансе РФ.
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В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
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