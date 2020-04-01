Коронавирус
Газета.RuКудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости". Кудрин добавил, что ситуация может быть похожей на кризис 2009 года, когда ВВП упал почти на 8%.
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Кудрин не исключил самое сильное падение ВВП России за последние 11 лет в 2020 году
Фонтанка.Рувчера в 13:34
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Финансы
Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты
Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Космос
Саранча уничтожает поля Африки, пока власти борются с коронавирусом
Огромные стаи саранчи уничтожают сельское хозяйство и сеют хаос в Восточной Африке, в то время как власти этих стран борются с эпидемией коронавирусной инфекции, 1 апреля сообщает издание FoxNews.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Экономика
Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку
Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку Менее чем через две недели после объявления торговых сетей о введении моратория на штрафы для поставщиков, крупнейший игрок Х5 Retail Group сообщил контрагентам о выходе из сделки.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Культура
«Прожекторперисхилтон» воссоединится в «Вечернем Урганте»
1 апреля в передаче «Вечерний Ургант» воссоединятся шоумены «Прожекторперисхилтон»: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало.
Экономика
Правительство РФ разрешило зерновые интервенции в 2020 и 2021 годах
Правительство России одобрило проведение зерновых интервенций в объеме до 1 млн т в 2020 и 2021 годах.
Здоровье
32 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Коми
Эжвинской городская больница в Коми стала очагом распространения коронавируса в Коми, 1 апреля сообщает правительство республики Коми.
Общество
Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
Здоровье
Жителям Самарской области будут выдавать справки для посещения больниц
В связи с введенным на территории Самарской области режимом повышенной готовности из-за угрозы коронавируса ограничил выход жителей региона из дома.
Общество
Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус
Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
Политика
МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование
Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя в рамках режима самоизоляции
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел в регионе запрет на торговлю алкоголем на время действия режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, копия постановления опубликована на официальном портале региона.
Общество
Джоан Роулинг запустила сайт «Гарри Поттер дома»
Политика
Китай направил в Россию гуманитарный груз
Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX SUPER для ноутбуков
Компания NVIDIA объявила о разработке высокопроизводительных видеокарт GeForce RTX SUPER и версий Max-Q, которые будут использоваться в игровых ноутбуках.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
Энергетика
Лукашенко назвал цену российского газа для Минска
С учетом логистики в нынешних условиях цена на российский газ для Белоруссии должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров, заявил Александр Лукашенко.
Политика
Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов
Власти США заказали 100 тысяч мешков для трупов.
Здоровье
Билл Гейтс поделился способами улучшения ситуации с эпидемией COVID-19
Изоляция должна быть повсеместной, уверен Гейтс.
Шоу-бизнес
Избившую Джонни Деппа Эмбер Херд задумали уволить из нового «Аквамена»
В компании Warner Bros. задумали уволить из нового «Аквамена» актрису Эмбер Херд, которая должна была исполнить роль Меры.
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
Происшествия
В Татарстане бизнесмен решил заработать на вирусе и наладил выпуск подпольного антисептика
Выпуск жидкости наладил местный бизнесмен 1986 года рождения.
Политика
Путин дал правительству право вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями для введения режима ЧС.
Происшествия
На Кубани мошенники продавали «официальные» брошюры по коронавирусу
Неизвестные звонят в организации, представляются представителем оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Общество
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Космос