Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости". Кудрин добавил, что ситуация может быть похожей на кризис 2009 года, когда ВВП упал почти на 8%.
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Падение ВВП РФ по итогам 2020 года может составить 10-12% – Делягин

REGNUM03:05

Кудрин: потери экономики России от коронавируса составят не менее 3–5% ВВП

Коммерсантъвчера в 15:11

Кудрин не исключил падения ВВП России до 8%, как в 2009 году

ТАССвчера в 13:20

Кудрин допустил падение ВВП России на уровне кризиса 2009 года

РБКвчера в 13:27

Кудрин предрек падение ВВП России, как в 2009 году

Московский Комсомолецвчера в 13:21

Кудрин не исключил самое сильное падение ВВП России за последние 11 лет в 2020 году

Фонтанка.Рувчера в 13:34

Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 3-5%, считает Кудрин

ПРАЙМвчера в 13:19
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Финансы

Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты

Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 06:23
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 06:44
Космос

Саранча уничтожает поля Африки, пока власти борются с коронавирусом

Огромные стаи саранчи уничтожают сельское хозяйство и сеют хаос в Восточной Африке, в то время как власти этих стран борются с эпидемией коронавирусной инфекции, 1 апреля сообщает издание FoxNews.
ИА Красная Весна вчера в 13:39
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Экономика

Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку

Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку Менее чем через две недели после объявления торговых сетей о введении моратория на штрафы для поставщиков, крупнейший игрок Х5 Retail Group сообщил контрагентам о выходе из сделки.
Коммерсантъ 07:35
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь вчера в 01:39
Культура

«Прожекторперисхилтон» воссоединится в «Вечернем Урганте»

1 апреля в передаче «Вечерний Ургант» воссоединятся шоумены «Прожекторперисхилтон»: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало.
Телепрограмма вчера в 13:18
Экономика

Правительство РФ разрешило зерновые интервенции в 2020 и 2021 годах

Правительство России одобрило проведение зерновых интервенций в объеме до 1 млн т в 2020 и 2021 годах.
Известия 07:46
Здоровье

32 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Коми

Эжвинской городская больница в Коми стала очагом распространения коронавируса в Коми, 1 апреля сообщает правительство республики Коми.
ИА Красная Весна вчера в 07:32
Общество

Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
РИА Новости 07:52
Здоровье

Жителям Самарской области будут выдавать справки для посещения больниц

В связи с введенным на территории Самарской области режимом повышенной готовности из-за угрозы коронавируса ограничил выход жителей региона из дома.
Самарская газета 06:39
Общество

Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус

Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Коммерсантъ Пермь 01:51
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

Общественное телевидение России 07:31
Политика

МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование

Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
REGNUM 07:46
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя в рамках режима самоизоляции

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел в регионе запрет на торговлю алкоголем на время действия режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, копия постановления опубликована на официальном портале региона.
РИА Новости 08:17
Общество

Джоан Роулинг запустила сайт «Гарри Поттер дома»

КМВ Новости 00:45
Политика

Китай направил в Россию гуманитарный груз

Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
РИА Новости 08:05
Гаджеты

NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX SUPER для ноутбуков

Компания NVIDIA объявила о разработке высокопроизводительных видеокарт GeForce RTX SUPER и версий Max-Q, которые будут использоваться в игровых ноутбуках.
MobiDevices 06:39
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
НИА-Красноярск 31 марта в 22:45
Энергетика

Лукашенко назвал цену российского газа для Минска

С учетом логистики в нынешних условиях цена на российский газ для Белоруссии должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров, заявил Александр Лукашенко.
ТК Звезда 07:44
Политика

Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов

Власти США заказали 100 тысяч мешков для трупов.
Что происходит 07:12
Здоровье

Билл Гейтс поделился способами улучшения ситуации с эпидемией COVID-19

Изоляция должна быть повсеместной, уверен Гейтс.
Известия 08:10
Шоу-бизнес

Избившую Джонни Деппа Эмбер Херд задумали уволить из нового «Аквамена»

В компании Warner Bros. задумали уволить из нового «Аквамена» актрису Эмбер Херд, которая должна была исполнить роль Меры.
Lenta.ru вчера в 11:50
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
Происшествия

В Татарстане бизнесмен решил заработать на вирусе и наладил выпуск подпольного антисептика

Выпуск жидкости наладил местный бизнесмен 1986 года рождения.
БИЗНЕС Online 08:02
Политика

Путин дал правительству право вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями для введения режима ЧС.
РИА Новости вчера в 14:08
Происшествия

На Кубани мошенники продавали «официальные» брошюры по коронавирусу

Неизвестные звонят в организации, представляются представителем оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.
РИА Новости 08:03
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Общество

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Космос

Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс

Ридус 31 марта в 20:31
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