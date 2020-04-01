Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости". Кудрин добавил, что ситуация может быть похожей на кризис 2009 года, когда ВВП упал почти на 8%.

Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%

Финансы Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.

Космос Саранча уничтожает поля Африки, пока власти борются с коронавирусом Огромные стаи саранчи уничтожают сельское хозяйство и сеют хаос в Восточной Африке, в то время как власти этих стран борются с эпидемией коронавирусной инфекции, 1 апреля сообщает издание FoxNews.

Экономика Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку Менее чем через две недели после объявления торговых сетей о введении моратория на штрафы для поставщиков, крупнейший игрок Х5 Retail Group сообщил контрагентам о выходе из сделки.

Здоровье Жителям Самарской области будут выдавать справки для посещения больниц В связи с введенным на территории Самарской области режимом повышенной готовности из-за угрозы коронавируса ограничил выход жителей региона из дома.

Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя в рамках режима самоизоляции Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел в регионе запрет на торговлю алкоголем на время действия режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, копия постановления опубликована на официальном портале региона.

Политика Китай направил в Россию гуманитарный груз Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.

Гаджеты NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX SUPER для ноутбуков Компания NVIDIA объявила о разработке высокопроизводительных видеокарт GeForce RTX SUPER и версий Max-Q, которые будут использоваться в игровых ноутбуках.

Музыка «Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.

Энергетика Лукашенко назвал цену российского газа для Минска С учетом логистики в нынешних условиях цена на российский газ для Белоруссии должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров, заявил Александр Лукашенко.

Происшествия Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.

Происшествия На Кубани мошенники продавали «официальные» брошюры по коронавирусу Неизвестные звонят в организации, представляются представителем оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.