Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости". Кудрин добавил, что ситуация может быть похожей на кризис 2009 года, когда ВВП упал почти на 8%.
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Кудрин: потери экономики России от коронавируса составят не менее 3–5% ВВП

Коммерсантъ15:11

Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Ведомости13:59

Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 3-5%, считает Кудрин

ПРАЙМ13:19

Кудрин допустил падение ВВП России на уровне кризиса 2009 года

РБК13:27

Кудрин предрек падение ВВП России, как в 2009 году

Московский Комсомолец13:21

Кудрин не исключил падения ВВП России до 8%, как в 2009 году

ТАСС13:20

Кудрин не исключил самое сильное падение ВВП России за последние 11 лет в 2020 году

Фонтанка.Ру13:34
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
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Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов

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Чечня закрывает границы из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram заявил, что республика с 5 апреля прекращает наземное и воздушное сообщение из-за коронавируса.
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Помощь за океан: самолет ВКС РФ с медоборудованием вылетел в США

«Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в США», - говорится в заявлении Минобороны.
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Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объявил о том, что все футбольные соревнования в стране приостановлены как минимум до 31 мая, а старт сезона-2021/22 будет передвинут как минимум на конец лета, в то время как обычно матчи начинаются в середине июля.
Газета.Ru 16:41
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Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией нанесут существенный ущерб предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ), из-за чего просроченная задолженность по кредитам у таких компаний по итогам 2020 года может вырасти до 17-18%, что на 5-6 процентных пунктов выше, чем годом ранее, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".
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Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Газета.Ru 14:03
Общество

Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом

В интервью Daily Mail медсестра Люси Хатчингс из госпиталя Саутгемптона сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.
Московский Комсомолец 17:01
Общество

Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Известия 12:20
Общество

Названы регионы России, свободные от коронавируса

По состоянию на 1 апреля в России осталось всего 10 регионов, свободных от коронавируса.
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Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество

Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
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Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец».
Lenta.ru 12:12
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Вышел трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» с Джерардом Батлером

Появился трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» студии STX Entertainment. Главную роль в картине исполнил шотландец Джерард Батлер.
News.ru 08:19
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс 18:09
Политика

США не могут подтвердить, корректны ли данные Китая о коронавирусе

США не могут подтвердить, насколько корректны цифры из Китая о распространении коронавируса, заявил в четверг журналистам советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 18:18
Хоккей

«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ

Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
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Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РИА Новости 15:24
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Авто

Объявлены цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

УАЗ назвал прайс на долгожданную новинку - УАЗ «Пикап» с 6-ступенчатой автоматической КП.
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Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm вчера в 04:21
Экономика

Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Ведомости 29 марта в 17:13
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В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

По данным экспертом, смертность от гриппа на севере Италии была ниже среднего на 6%, в центре и на юге страны – на 3%. Пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность от коронавируса.
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МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК 15:55
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

ЦДИ ПО 29 марта в 01:30
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
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В шоу Собчак был раскрыт главный секрет Бузовой

Piter.tv 09:42
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США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии

США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса.
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