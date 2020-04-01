Коронавирус

ВедомостиВедомостиКудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Кудрин: потери экономики России от коронавируса составят не менее 3–5% ВВП

Коммерсантъ15:11

Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Ведомости13:59

Кудрин не исключил самое сильное падение ВВП России за последние 11 лет в 2020 году

Фонтанка.Ру13:34

Кудрин допустил падение ВВП России на уровне кризиса 2009 года

РБК13:27

Кудрин предрек падение ВВП России, как в 2009 году

Московский Комсомолец13:21

Кудрин не исключил падения ВВП России до 8%, как в 2009 году

ТАСС13:20

Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 3-5%, считает Кудрин

ПРАЙМ13:19
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Общество

Правительство Украины хочет ужесточить карантинные меры

Кабинет министров Украины намерен усилить карантинные меры в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в стране, решение разработать до 2 апреля дополнительные ограничения принято на заседании правительства в среду.
РИА Новости 09:18
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Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 177

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло до 177 человек.
News.ru 13:28
Общество

Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30%

По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.
Известия 14:07
Армия и оружие

В США остается в строю авианосец, где произошла вспышка коронавируса

Американский авианосец "Теодор Рузвельт", где произошла массовая вспышка коронавируса, остается в строю, заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкд Гилдэй.
РИА Новости 18:34
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета 18:26
Общество

Полиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина

Полиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина Полицейские к 1 апреля составили 1250 протоколов за нарушение карантина, сообщается на сайте МВД.
Медиазона 17:04
Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец 14:42
Политика

Разведка доложила Трампу о занижении Китаем данных о коронавирусе

Американская разведка представила секретный доклад президенту США о том, что китайские власти скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах.
Известия 19:41
Общество

Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом

В интервью Daily Mail медсестра Люси Хатчингс из госпиталя Саутгемптона сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.
Московский Комсомолец 17:01
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 18:06
Авто

Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях

В Сети появились патентные изображения Nissan X-Trail нового поколения. Дизайн кроссовера запатентовали в Бразилии.
110km.ru 02:34
Транспорт

ПСО согласилось с новыми тарифами Холмского морского торгового порта

Руководство холмского порта с 30 марта начало уведомлять перевозчиков о новых тарифах, а действовать они начнут 8 апреля, сообщает пресс-служба пСО.
Сахалин.Инфо вчера в 22:43
Политика

Самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в США

REGNUM 18:37
Общество

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:48
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в метр

Исключение допускается только при поездках в такси.
АБН 02:55
Гаджеты

Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля

Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Astera вчера в 14:59
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров

Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Тарантас Ньюс 30 марта в 11:46
Политика

Россия меняет дату окончания Второй мировой войны

Предлагается установить новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и исключить действующую памятную дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 07:15
Экономика

Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался дать пояснения по сделке о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству России.
Вести.Ru 30 марта в 10:30
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Общество

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Министр будет работать из дома в соответствии с медицинскими рекомендациями, отмечает Kan.
РБК 19:33
Шоу-бизнес

Яна Рудковская считает, что Джиган и Самойлова пиарятся на разводе

Тимати верно подметил, что последние месяцы главными ньюсмейкерами страны стали именно Джиган и Оксана.
МонаВиста 08:11
Общество

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
ТАСС 17:22
Политика

Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
РИА Новости 09:06
Политика

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Газета.Ru 18:20
Экономика

Минфин рассказал об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам

Если у гражданина на счетах разных банков сумма вкладов превышает в совокупности 1 млн рублей, проценты с доходов этих счетов будут суммироваться.
Известия 13:56
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
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