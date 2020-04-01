Коронавирус
ВедомостиКудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%
Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Общество
Правительство Украины хочет ужесточить карантинные меры
Кабинет министров Украины намерен усилить карантинные меры в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в стране, решение разработать до 2 апреля дополнительные ограничения принято на заседании правительства в среду.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 177
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло до 177 человек.
Общество
Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30%
По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.
Армия и оружие
В США остается в строю авианосец, где произошла вспышка коронавируса
Американский авианосец "Теодор Рузвельт", где произошла массовая вспышка коронавируса, остается в строю, заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкд Гилдэй.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Общество
Полиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина
Полиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина Полицейские к 1 апреля составили 1250 протоколов за нарушение карантина, сообщается на сайте МВД.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Политика
Разведка доложила Трампу о занижении Китаем данных о коронавирусе
Американская разведка представила секретный доклад президенту США о том, что китайские власти скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах.
Общество
Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом
В интервью Daily Mail медсестра Люси Хатчингс из госпиталя Саутгемптона сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.
Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Авто
Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях
В Сети появились патентные изображения Nissan X-Trail нового поколения. Дизайн кроссовера запатентовали в Бразилии.
Транспорт
ПСО согласилось с новыми тарифами Холмского морского торгового порта
Руководство холмского порта с 30 марта начало уведомлять перевозчиков о новых тарифах, а действовать они начнут 8 апреля, сообщает пресс-служба пСО.
Общество
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в метр
Исключение допускается только при поездках в такси.
Гаджеты
Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля
Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров
Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Политика
Россия меняет дату окончания Второй мировой войны
Предлагается установить новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и исключить действующую памятную дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
Экономика
Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался дать пояснения по сделке о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству России.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
Министр будет работать из дома в соответствии с медицинскими рекомендациями, отмечает Kan.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская считает, что Джиган и Самойлова пиарятся на разводе
Тимати верно подметил, что последние месяцы главными ньюсмейкерами страны стали именно Джиган и Оксана.
Общество
В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету
Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
Политика
Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
Политика
Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии
Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Экономика
Минфин рассказал об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам
Если у гражданина на счетах разных банков сумма вкладов превышает в совокупности 1 млн рублей, проценты с доходов этих счетов будут суммироваться.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.