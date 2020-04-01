Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Общество Правительство Украины хочет ужесточить карантинные меры Кабинет министров Украины намерен усилить карантинные меры в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в стране, решение разработать до 2 апреля дополнительные ограничения принято на заседании правительства в среду.

Общество Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30% По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.

Общество Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Общество Полиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина Полиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина Полицейские к 1 апреля составили 1250 протоколов за нарушение карантина, сообщается на сайте МВД.

Музыка Земфира выпустила новую песню про Крым Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.

Политика Разведка доложила Трампу о занижении Китаем данных о коронавирусе Американская разведка представила секретный доклад президенту США о том, что китайские власти скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах.

Общество Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом В интервью Daily Mail медсестра Люси Хатчингс из госпиталя Саутгемптона сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.

Общество Три пациента с коронавирусом скончались в Москве В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.

Гаджеты Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.

Авто Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.

Политика Россия меняет дату окончания Второй мировой войны Предлагается установить новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и исключить действующую памятную дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Общество Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом Министр будет работать из дома в соответствии с медицинскими рекомендациями, отмечает Kan.

Политика Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.

Экономика Минфин рассказал об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам Если у гражданина на счетах разных банков сумма вкладов превышает в совокупности 1 млн рублей, проценты с доходов этих счетов будут суммироваться.