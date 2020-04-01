Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости". Кудрин добавил, что ситуация может быть похожей на кризис 2009 года, когда ВВП упал почти на 8%.
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Падение ВВП РФ по итогам 2020 года может составить 10-12% – Делягин

REGNUM03:05

Кудрин: потери экономики России от коронавируса составят не менее 3–5% ВВП

Коммерсантъвчера в 15:11

Кудрин не исключил падения ВВП России до 8%, как в 2009 году

ТАССвчера в 13:20

Кудрин допустил падение ВВП России на уровне кризиса 2009 года

РБКвчера в 13:27

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Московский Комсомолецвчера в 13:21

Кудрин не исключил самое сильное падение ВВП России за последние 11 лет в 2020 году

Фонтанка.Рувчера в 13:34

Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 3-5%, считает Кудрин

ПРАЙМвчера в 13:19
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Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

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На территории «Сима-ленда» запустят завод по производству масок

Планируется, что оно будет развернуто в Екатеринбурге на территории «Сима-ленда» уже в конце следующей недели.
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У жительницы Алтайского края, родившей накануне ребенка, подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 01:44
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Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и доллары

Пониженный спрос на валюту и наличные рубли говорит о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности, пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Ведомости 03:02
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Число жертв коронавируса в США превысило 5 тысяч

Накануне сообщалось о 4476 умерших. Общее число зараженных коронавирусом в США выросло до 215 417 человек.
BFM.ru 00:16
Общество

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
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Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm 31 марта в 04:21
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«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
Экономика

С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
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Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

РИА Новости 01:05
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Армия и оружие

Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США

Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
РИА Новости 03:03
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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Тони Фергюсоном

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 18:24
Общество

Почтальоны доставят пенсии и пособия ставропольцам на дом

Своё ТВ вчера в 06:56
Общество

В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом

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Lenta.ru 03:31
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Владимир Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим ЧС

Сегодня Путин заявил об осложнении ситуации с коронавирусом в России.
Говорит Москва вчера в 12:23
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В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

Нарушителям карантина начнут рассылать предупреждения по смс

Находящиеся на карантине из-за коронавируса россияне с 3 апреля начнут получать смс-уведомления, если нарушат особый режим.
Forbes 31 марта в 07:58
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Российская газета 01:10
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы.
Газета.Ru 02:29
Энергетика

Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной

Из-за резкого снижения мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости черного золота на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
РИА Новости вчера в 14:48
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Политика

Трамп: Москва и Эр-Рияд в ближайшие дни договорятся о ценах на нефть

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время договорятся о нефтяных ценах.
Газета.Ru вчера в 19:13
Экономика

Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Российская газета вчера в 06:34
Энергетика

Россия может перестать увеличивать добычу нефти с 1 апреля

СМИ сообщили, что российские нефтяные компании не будут наращивать добычу топлива с 1 апреля.
Аргументы недели вчера в 11:34
Общество

В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 03:28
Общество

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
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В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Piter.tv 31 марта в 01:02
Общество

В ВОЗ заявили, что коронавирус имбирём не вылечить

Женева, Швейцария, 2 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Имбирь и травяные чаи можно применять для улучшения самочувствия, но не стоит утверждать, что эти средства могут победить коронавирус нового типа.
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Армия и оружие

Радикалы ПНС теряют боевую технику, атакуя жилые районы Ливии

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