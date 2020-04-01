Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости". Кудрин добавил, что ситуация может быть похожей на кризис 2009 года, когда ВВП упал почти на 8%.
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Кудрин допустил падение ВВП России на уровне кризиса 2009 года

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ТАССвчера в 13:20

Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 3-5%, считает Кудрин

ПРАЙМвчера в 13:19
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С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
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Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
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Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантине

Российское правительство утвердило порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине.
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Что случилось этой ночью: четверг, 2 апреля

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Права, техосмотр, экзамены: что могут автомобилисты в период самоизоляции

Есть перемены и для автомобилистов, в основном — со знаком плюс.
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Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Вести.Ru 01:35
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Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 30

Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, увеличилось до 30, сказали «РИА Новости» в пресс-службе правительства республики.
Коммерсантъ вчера в 23:28
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Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
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Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
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Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
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В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Наука

В России изобрели способ уничтожения нового коронавируса

БК55 вчера в 02:25
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Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, умер еще один человек.
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Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
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В Сирии американцы вновь встали на пути у российской военной полиции

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Деловое.ТВ 31 марта в 05:00
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В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек

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Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
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Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

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На Кубани для транспорта ввели пропускную систему

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