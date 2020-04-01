Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости". Кудрин добавил, что ситуация может быть похожей на кризис 2009 года, когда ВВП упал почти на 8%.
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