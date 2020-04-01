Коронавирус
Газета.RuКудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости". Кудрин добавил, что ситуация может быть похожей на кризис 2009 года, когда ВВП упал почти на 8%.
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Кудрин не исключил самое сильное падение ВВП России за последние 11 лет в 2020 году
Фонтанка.Рувчера в 13:34
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Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
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На Кубани мошенники продавали «официальные» брошюры по коронавирусу
Неизвестные звонят в организации, представляются представителем оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.
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На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
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МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование
Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
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Порошенко увидел, что Россия «на коленях ползает»
В ответ в украинском МИД «включили все дипломатические двигатели», чтобы противостоять этой кампании России, и заявили, что санкции никакого отношения к пандемии не имеют.
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Два ростовчанина заразились коронавирусом в США и Мексике
Ещё два потенциальных носителя коронавируса ожидают результатов анализов, находящихся в референс-центре.
Общество
Не успевшим выехать из шенгенской зоны россиянам продлят визы
Граждан России и других стран, которые не успели выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за коронавируса COVID-19, не будут штрафовать.
Музыка
Новую песню «Крым» выпустила Земфира
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Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
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Уимблдон-2020 официально отменён
Организаторы Уимблдона официально сообщили об отмене турнира в 2020 году.
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Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе
Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
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Число ежедневных пользователей Zoom превысило 200 млн
Сервис видеоконференций Zoom в своем блоге сообщил, что в марте 2020 года количество ежедневных пользователей превышало 200 млн человек.
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Около 80 стран попросили помощи МВФ из-за коронавируса
В Международный валютный фонд поступили обращения около 80 стран, подавших заявки на чрезвычайное финансирование.
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Китай направил в Россию гуманитарный груз
Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
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«Евровидение-2020» пройдет в формате спецшоу
Напомним, что шоу «Евровидение» проходило ежегодно с 1956 года. В этом году музыкальный конкурс был намечен на 12 — 16 мая в Роттердаме.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.