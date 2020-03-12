Экономика
РИА НовостиКудрин допустил в России рост бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
Читать в источнике
Оценить3,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 20:14, Ашберн
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Экономика
Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Футбол
Черчесов продлил контракт со сборной России до 2022 года
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg.
Финансы
Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля
Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.
Авто
Ателье Gemballa построит внедорожный Porsche 911
Модель Avalanche 4x4 появится в металле в течение года и должна быть дополнена Кайеном с серьёзной внедорожной подготовкой, названным Gemballa Tornado 4x4.
Футбол
Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Киберспорт
ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса
Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.
Здоровье
Итальянские врачи заразились коронавирусом
Хирург итальянской больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli Даниэле Маккини рассказал о сложившейся ситуации из-за коронавируса.
Армия и оружие
США нанесли удары по позициям группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке
Соединённые Штаты нанесли удары по пяти складам с оружием группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Происшествия
Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.
Общество
Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью
Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Общество
В России выявили шесть новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в России: четыре в Москве, один в Краснодарском крае и один в Калининграде.
Общество
Исследователи Китая выявили два штамма коронавируса
Ученые в Китае вывели два основных штамма болезни Covid-19, которые циркулируют в организме человека и вызывают инфекции.
Шоу-бизнес
Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Пара поделилась с поклонниками красочными фотографиями и видео из солнечного Дубая.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Футбол
Роналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса у Ругани
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду уведомил клуб о том, что пока не вернётся в Италию из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Наука
Изучение муравьев показало пример обратной эволюции
Общество
В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек
Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Автоспорт