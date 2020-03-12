Экономика

Lenta.ruLenta.ruКудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.
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Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

RT на русском11:29

Кудрин дал прогноз развития России при нынешних ценах на нефть

Ведомости08:02

Кудрин допустил увеличение уровня бедности в России в 2020 году

ТАСС10:18

Кудрин заявил, что мир стоит на пороге «достаточно чувствительного» кризиса

Интерфакс09:30

Кудрин предупредил о возможном росте бедности

Коммерсантъ08:11

Кудрин допустил в России рост бедности

РИА Новости12:26

Кудрин прогнозирует нулевой рост экономики РФ в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен

ПРАЙМ07:38
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Политика

На Украине совершено нападение на советника главы СНБО

Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.
REGNUM 06:10
Политика

Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
RT на русском 10:03
Политика

Володин рассказал о кампании против Терешковой из-за поправки о Путине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой началась «оголтелая кампания» после того, как она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, пишет «Интерфакс».
Ведомости 07:12
Армия и оружие

Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»

Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Хакасия-Информ 01:36
Хоккей

НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 13:53
Происшествия

Подмосковный Хатико сторожит памятник погибшим хозяевам более 15 лет

Газета.Ru 05:08
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
Происшествия

В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19

Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 14:10
Общество

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
ТАСС 12:48
Политика

СМИ сообщили о заражении коронавирусом президента Бразилии

У президента Бразилии Жаира Болсонару подтвердился коронавирус.
Life.ru 14:42
Происшествия

Крупный чиновник областного правительства задержан в Брянске

Сегодня, 12 марта, в Брянске был задержан заместитель директора управления капитального строительства Роман Сенокос.
Городской телеканал (Брянск) 15:04
Общество

Макрон назвал коронавирус самым страшным кризисом здравоохранения

Эпидемия коронавируса стала самым страшным кризисом в области здравоохранения во Франции за столетие, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в прямом эфире национального телевидения.
Известия 15:21
Энергетика

Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка

Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 15:07
Экономика

Путин проводит встречу с инвесторами

ТАСС вчера в 05:47
Общество

Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду

Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
Пятый канал вчера в 16:40
Технологии

Держатели Visa смогут удалять данные карт со сторонних сайтов

Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками.
Век 08:49
Политика

Путин назвал Ходорковского «жуликом»

"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Городовой 03:46
Игры

GTA 6 могут анонсировать 20 марта

Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Cyber.sports.ru вчера в 09:20
Политика

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру 10:00
Происшествия

В Саратове суд освободил подростка по делу о подготовке убийств

В Саратове суд освободил из-под стражи одного из подростков, которых подозревают в подготовке к массовому убийству.
Российская газета 02:46
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Политика

Торговые переговоры ЕС и Британии отменены из-за коронавируса

Великобритания и Европейский союз договорились отменить личные торговые переговоры, запланированные на следующей неделе в Лондоне из-за вспышки коронавируса, заявило правительство Великобритании 12 марта, передает Reuters.
Красная весна 15:10
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Политика

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Интерфакс вчера в 21:45
Происшествия

В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом

Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости 10:22
Армия и оружие

Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море

Политическая Экспертиза вчера в 10:32
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости 15:03
Политика

Мосгордума поддержала поправки в Конституцию

В четверг, 12 марта, Мосгордума поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию.
РБК 11:16
Общество

ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Российская газета 10:42
Гаджеты

Apple отменила презентацию iPhone SE 2

Компания Apple отменила презентацию с анонсом смартфона iPhone 9 (SE 2), пишет «Вести.ru» со ссылкой на Cult of Mac.
Мой Брянск вчера в 11:13
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