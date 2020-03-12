Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин допустил в России рост бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
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Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

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Кудрин допустил в России рост бедности

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ПРАЙМ07:38

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Интерфакс09:30

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Коммерсантъ08:11

Кудрин дал прогноз развития России при нынешних ценах на нефть

Ведомости08:02

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ТАСС10:18
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Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности заявила, что страна «перешла к третьей фазе реагирования» на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, которая подразумевает общенациональный карантин.
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В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
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Команда McLaren пропустит Гран-при Австралии из-за коронавируса

Пропуск гонки обусловлен коронавирусом: инфекция выявлена у одного из сотрудников коллектива, и McLaren решил не рисковать здоровьем других членов команды, болельщиков и соперников.
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Турция объявила России ультиматум по Сирии

Ранее Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новые договоренности с Россией по Сирии защищают турецкие границы и военных «от атак сирийского режима и терактов».
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Упоминавшаяся в расследовании Фонда борьбы с коррупцией о шоу Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама» актриса Альбина Кабалина пожаловалась на травлю.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
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В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
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В Габоне и Гане зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

Как сообщает издание Daily Graphic, 13 марта в Гане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа.
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Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы

Роскачество подвело итоги исследования презервативов на российском рынке: часть продукции оказалась потенциально небезопасной, а у некоторых изделий наблюдалось расхождение между заявленным и фактическим размером, говорится в сообщении организации.
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
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ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса

Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.
Metaratings 05:00
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