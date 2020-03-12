Экономика
РИА НовостиКудрин допустил в России рост бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
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Общество
В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Происшествия
Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.
Происшествия
Опасное оружие изъяла таможня у пассажира в барнаульском аэропорту
В международном аэропорту города Барнаула таможенники обнаружили в багаже у прилетевшего из Таиланда мужчины-пассажира металлический предмет, напоминающий сюрикэн.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Хоккей
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Армия и оружие
США нанесли удары по позициям группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке
Соединённые Штаты нанесли удары по пяти складам с оружием группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке.
Политика
Заразившийся коронавирусом чиновник накануне стоял рядом с Трампом
Заражение коронавирусом главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена, который имел непосредственный контакт с президентом США Дональдом Трампом, подтвердилось 12 марта, сообщила газета Folha de S.Paulo со ссылкой на супругу чиновника Софи Вайнгартен.
Общество
Бельгия ввела общенациональный карантин
Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности заявила, что страна «перешла к третьей фазе реагирования» на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, которая подразумевает общенациональный карантин.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Автоспорт
Команда McLaren пропустит Гран-при Австралии из-за коронавируса
Пропуск гонки обусловлен коронавирусом: инфекция выявлена у одного из сотрудников коллектива, и McLaren решил не рисковать здоровьем других членов команды, болельщиков и соперников.
Армия и оружие
Турция объявила России ультиматум по Сирии
Ранее Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новые договоренности с Россией по Сирии защищают турецкие границы и военных «от атак сирийского режима и терактов».
Экономика
Индексы Уолл-стрит обрушились на открытии
Нью-Йорк, США, 12 марта 2020, 18:35 — REGNUM Фондовый рынок США понес значительные потери уже на открытии торгов 12 марта, основные индексы рынка обрушились на 7−8%.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Общество
Героиня расследования ФБК о шоу Тиграна Кеосаяна пожаловалась на травлю
Упоминавшаяся в расследовании Фонда борьбы с коррупцией о шоу Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама» актриса Альбина Кабалина пожаловалась на травлю.
Политика
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Футбол
«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет
В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
Игры
Epic Games купила компанию, работавшую над созданием God of War
Кэри, США, 13 марта 2020, 02:07 — REGNUM Epic Games приобрела студию Cubic Motion, которая ранее работала над созданием анимации в играх God of War и Spider-Man.
Здоровье
В Габоне и Гане зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
Как сообщает издание Daily Graphic, 13 марта в Гане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа.
Общество
Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы
Роскачество подвело итоги исследования презервативов на российском рынке: часть продукции оказалась потенциально небезопасной, а у некоторых изделий наблюдалось расхождение между заявленным и фактическим размером, говорится в сообщении организации.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Общество
Последние новости о коронавирусе в России
Последние новости о коронавирусе в России Число заразившихся новым видом коронавируса в стране превысило 35 человек, заболевшие выявлены в 11 субъектах РФ.
Космос
Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Киберспорт
ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса
Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.