Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.

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Футбол «МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.

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