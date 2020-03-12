Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин допустил в России рост бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
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Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

RT на русском11:29

Кудрин допустил в России рост бедности

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Кудрин прогнозирует нулевой рост экономики РФ в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен

ПРАЙМ07:38

Кудрин заявил, что мир стоит на пороге «достаточно чувствительного» кризиса

Интерфакс09:30

Кудрин предупредил о возможном росте бедности

Коммерсантъ08:11

Кудрин дал прогноз развития России при нынешних ценах на нефть

Ведомости08:02

Кудрин допустил увеличение уровня бедности в России в 2020 году

ТАСС10:18
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
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Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
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Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, в бытность игроком выступавший за московский «Локомотив», сообщил, что в 2003 году его приглашали в лондонский «Арсенал».
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В Call of Duty: Warzone за сутки сыграли больше 6 млн человек

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По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
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L’Equipe: УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год

По данным L'Equipe, на следующей неделе УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год и о приостановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.
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BFM.ru 11:49
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс вчера в 13:26
Футбол

«МанСити» и «Реал» не сыграют в Лиге чемпионов из-за баскетболиста

Английский "Манчестер Сити" и испанский "Реал" не смогут сыграть очный ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который был намечен на 17 марта.
Вести.Ru 13:25
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На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
РИА Новости 13:34
Политика

Володин рассказал о кампании против Терешковой из-за поправки о Путине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой началась «оголтелая кампания» после того, как она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, пишет «Интерфакс».
Ведомости 07:12
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
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США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
ТАСС 13:38
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
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«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов

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Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 16:21
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Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне

Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Газета.Ru 11:41
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В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
ТАСС 12:48
Экономика

Бизнес попросит Белоусова отказаться от идеи нового налога на добычу

На встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, которая состоится 13 марта, члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудят риски для инвестиционной активности от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
РБК 12:07
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Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9

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Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына

В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
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НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
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Финансы

США обвалили главные биржи Европы

На фоне запрета въезда в США из 26 стран Европы главные европейские индексы обвалились более чем на десять процентов, откатившись до многолетних минимумов, свидетельствуют данные бирж.
Lenta.ru 13:57
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СМИ сообщили о проверке президента Бразилии на коронавирус

Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.
Lenta.ru 14:08
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Россия закрывает въезд гражданам Италии

Правительство России приняло решение запретить въезд на территорию страны гражданам Италии.
Peterburg2.ru 12:43
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В Белоруссии число заболевших коронавирусом увеличилось до 21

Пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии сообщила, что на сегодняшний день число граждан, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, увеличилось до 21.
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На Украине совершено нападение на советника главы СНБО

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