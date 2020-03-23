Коронавирус
ВедомостиКудрин исключил секвестр федерального бюджета
В 2020 г. не будет секвестра федерального бюджета, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. По словам Кудрина, предполагается «более серьезное перераспределение» расходов, объем которых при этом сохранится.
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Кудрин: расходы бюджета не будут сокращать при любом варианте развития экономики
Коммерсантъвчера в 09:01
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Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в США превысило 41 тысячу
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 41 тысячу, увеличившись за сутки почти на 8,5 тысячи, следует из данных служб здравоохранения.
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Энергетика
Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%
Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Экономика
В МВФ предупредили о сильнейшей рецессии мировой экономики
Мировую экономику в 2020 году ждёт рецессия, как при глобальном кризисе или даже хуже.
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Энергетика
Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом
Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Здоровье
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Общество
Больных коронавирусом начнут отслеживать при помощи сотовой связи
По данным Вести.ru, в ближайшие дни в России будет введена в эксплуатацию система, которая позволит отслеживать возможные контакты граждан, инфицированных коронавирусом.
Экономика
Торговля обналичила коронавирус
Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской хочет сменить имя
Девушка признается, что ее так сначала называли друзья, а потом это имя дал ей шаман.
Финансы
Российский рынок акций растет вслед за мировыми биржевыми площадками
Российский рынок акций вслед за мировыми биржевыми площадками демонстрирует рост.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Авто
Универсал Volvo проехал 1,6 миллиона километров за 14 лет
Пресс-служба известного производителя шведских машин Volvo рассказала об удивительной канадке, которая проехала на Volvo V70 1,6 млн километров за 14 лет, практически непрерывного, использования.
Общество
В гидрометцентре рассказали о погоде летом
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.
Здоровье
В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Кино
Вышел трейлер сериала «Великая» с Эль Фаннинг
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
Интернет
WhatsApp предоставит людям возможность проверять фейковые сообщения
WhatsApp работает над полезной функцией, которая позволит людям искать в Интернете содержимое перенаправленного сообщения, которое они получили.
Общество
Таиланд объявит чрезвычайное положение из-за коронавируса
Таиланд объявит чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, передает телеканал Thai PBS.
Здоровье
В Волгограде выявили первого заболевшего коронавирусом
Волгоград, 24 марта 2020, 12:32 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусной инфекции выявлен 24 марта в Волгограде.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Экономика
Власти Кузбасса и РЖД договорились о перевозках угля со скидками
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о полете двух Ту-95МС над Тихим океаном
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами, добавили в Минобороны.
Политика
Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.