В 2020 г. не будет секвестра федерального бюджета, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. По словам Кудрина, предполагается «более серьезное перераспределение» расходов, объем которых при этом сохранится.

Здоровье Число заразившихся коронавирусом в США превысило 41 тысячу Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 41 тысячу, увеличившись за сутки почти на 8,5 тысячи, следует из данных служб здравоохранения.

Энергетика Нефть марки Brent дорожает более чем на 5% Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Игры Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.

Энергетика Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Здоровье Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.

Общество Больных коронавирусом начнут отслеживать при помощи сотовой связи По данным Вести.ru, в ближайшие дни в России будет введена в эксплуатацию система, которая позволит отслеживать возможные контакты граждан, инфицированных коронавирусом.

Экономика Торговля обналичила коронавирус Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.

Общество В гидрометцентре рассказали о погоде летом Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.

Экономика Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года "Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.

Интернет WhatsApp предоставит людям возможность проверять фейковые сообщения WhatsApp работает над полезной функцией, которая позволит людям искать в Интернете содержимое перенаправленного сообщения, которое они получили.

Здоровье В Волгограде выявили первого заболевшего коронавирусом Волгоград, 24 марта 2020, 12:32 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусной инфекции выявлен 24 марта в Волгограде.