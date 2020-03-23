Коронавирус

ВедомостиВедомостиКудрин исключил секвестр федерального бюджета

В 2020 г. не будет секвестра федерального бюджета, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. По словам Кудрина, предполагается «более серьезное перераспределение» расходов, объем которых при этом сохранится.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Минфин заявил об отсутствии планов сокращать расходы бюджета

Ведомостивчера в 13:01

Кудрин: сокращения бюджетных расходов в 2020 году не будет

Московский Комсомолецвчера в 08:02

Кудрин: расходы бюджета не будут сокращать при любом варианте развития экономики

Коммерсантъвчера в 09:01

Кудрин заявил об отсутствии у властей планов секвестрировать бюджет

РБКвчера в 09:00

Кудрин не ожидает сокращения бюджета даже при нефти ниже 35 долларов

РИА Новостивчера в 08:52

Кудрин: сокращения расходов бюджета не будет при любом варианте развития экономики

ТАССвчера в 08:13

Кудрин оценил возможность сокращения расходов бюджета

Газета.Ruвчера в 09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 41 тысячу

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 41 тысячу, увеличившись за сутки почти на 8,5 тысячи, следует из данных служб здравоохранения.
Интерфакс вчера в 16:53
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 21 марта в 08:00
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:33
Общество

Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Lenta.ru 03:35
Экономика

В МВФ предупредили о сильнейшей рецессии мировой экономики

Мировую экономику в 2020 году ждёт рецессия, как при глобальном кризисе или даже хуже.
News.ru вчера в 13:31
Единоборства

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

RT на русском 01:52
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 вчера в 16:10
Энергетика

Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
РИА Новости вчера в 15:00
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом

Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Газета.Ru 05:13
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Здоровье

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Live24 03:32
Общество

Больных коронавирусом начнут отслеживать при помощи сотовой связи

По данным Вести.ru, в ближайшие дни в России будет введена в эксплуатацию система, которая позволит отслеживать возможные контакты граждан, инфицированных коронавирусом.
SMINEWS в Иванове вчера в 06:43
Экономика

Торговля обналичила коронавирус

Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской хочет сменить имя

Девушка признается, что ее так сначала называли друзья, а потом это имя дал ей шаман.
StarHit.ru 05:30
Финансы

Российский рынок акций растет вслед за мировыми биржевыми площадками

Российский рынок акций вслед за мировыми биржевыми площадками демонстрирует рост.
ТАСС 05:36
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Авто

Универсал Volvo проехал 1,6 миллиона километров за 14 лет

Пресс-служба известного производителя шведских машин Volvo рассказала об удивительной канадке, которая проехала на Volvo V70 1,6 млн километров за 14 лет, практически непрерывного, использования.
Car.ru вчера в 14:18
Общество

В гидрометцентре рассказали о погоде летом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 00:14
Здоровье

В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Pravda.Ru вчера в 05:13
Кино

Вышел трейлер сериала «Великая» с Эль Фаннинг

Культуромания 04:40
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
РИА Новости 05:23
Интернет

WhatsApp предоставит людям возможность проверять фейковые сообщения

WhatsApp работает над полезной функцией, которая позволит людям искать в Интернете содержимое перенаправленного сообщения, которое они получили.
Megaobzor.com 02:28
Общество

Таиланд объявит чрезвычайное положение из-за коронавируса

Таиланд объявит чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, передает телеканал Thai PBS.
Аргументы и Факты 04:48
Здоровье

В Волгограде выявили первого заболевшего коронавирусом

Волгоград, 24 марта 2020, 12:32 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусной инфекции выявлен 24 марта в Волгограде.
REGNUM 05:32
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Экономика

Власти Кузбасса и РЖД договорились о перевозках угля со скидками

Газета Кемерова 05:19
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о полете двух Ту-95МС над Тихим океаном

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами, добавили в Минобороны.
Известия 05:19
Политика

Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.
Lenta.ru 04:14
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное