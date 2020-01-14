МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Политика Жириновский назвал возможных кандидатов на пост премьера РФ Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал двух возможных претендентов на должность председателя правительства после отставки кабинета министров Медведева.

Политика Итоги деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра Экономические показатели За период пребывания Дмитрия Медведева на посту премьер-министра валовый внутренний продукт (ВВП) России в текущих ценах увеличился на 53% с 68 трлн 163,9 млрд рублей в 2012 году до 104 трлн 335 млрд рублей в 2018 году. (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы).

Экономика Отставка правительства ослабила рубль Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Политика Политолог прокомментировал отставку правительства России Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.

Шоу-бизнес Сергей Шнуров опубликовал редкий снимок со своей женой Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за долгое время опубликовал на своей странице в Instagram фотографию со своей женой, 29-летней поэтессой Ольгой Абрамовой.

Политика Госсовет поменяет свой статус. Мутко объяснил, как Государственный совет станет частью структуры исполнительной власти, заявил и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко 15 января на Гайдаровском форуме.

Технологии Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".