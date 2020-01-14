Экономика
Газета.RuКудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить2917
с чего всё началось
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.РИА Новости13 января в 19:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей
Lenta.ru13 января в 19:28
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 10:44, Ашберн
Политика
Жириновский назвал возможных кандидатов на пост премьера РФ
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал двух возможных претендентов на должность председателя правительства после отставки кабинета министров Медведева.
Политика
Памфилова считает, что изменения в Конституцию примут до осени
Изменения в Конституцию, анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным, примут до осени, считает председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
Общество
Путин потребовал ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах
Президент Владимир Путин потребовал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетом в этом отношении должны стать региональные вузы.
Политика
Итоги деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра
Экономические показатели За период пребывания Дмитрия Медведева на посту премьер-министра валовый внутренний продукт (ВВП) России в текущих ценах увеличился на 53% с 68 трлн 163,9 млрд рублей в 2012 году до 104 трлн 335 млрд рублей в 2018 году. (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы).
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Экономика
Отставка правительства ослабила рубль
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Экономика
Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х
Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Политика
Политолог прокомментировал отставку правительства России
Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.
Армия и оружие
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
Культура
Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш
Билли Айлиш выбрали исполнительницей главной темы в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Кино
Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ
Создатели картины "Дау" режиссера Ильи Хржановского планируют обратиться в суд, после того, как Министерство культуры отказалось выдавать фильму прокатное удостоверение.
Политика
Дело об импичменте Трампу передадут в сенат США 15 января
В среду, 15 января палата представителей передаст в сенат США дело об импичменте президенту страны Дональду Трампу.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкий снимок со своей женой
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за долгое время опубликовал на своей странице в Instagram фотографию со своей женой, 29-летней поэтессой Ольгой Абрамовой.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
Политика
Госсовет поменяет свой статус. Мутко объяснил, как
Государственный совет станет частью структуры исполнительной власти, заявил и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко 15 января на Гайдаровском форуме.
Общество
В Петербурге побит 45-летний температурный рекорд
Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд, установленный в 1975 году.
Технологии
Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров
Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Так, в своем микроблоге Instagram блогер поделился Stories, в которой держит возлюбленную на руках и жалуется, что она слишком тяжелая.
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Во Всеволожский городской суд Ленинградской области передано уголовное дело в отношении 19-летнего сына экс-хоккеиста СКА Максима Соколова.
Политика
Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
Космос
Что-то пошло не так: почему не сбылся прогноз о колонизации Марса
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето
В Сети опубликован трейлер фильма «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполнил Джаред Лето.
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Общество
Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.