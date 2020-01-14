МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Экономика Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.

Политика Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров с представителями правительства национального согласия Ливия.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Политика Путин попросил Кудрина проконтролировать реализацию всех нацпроектов Президент России Владимир Путин в рамках встречи попросил председателя Счетной палаты Алексея Кудрина проконтролировать реализацию всех национальных проектов, пишет Nation News.

Экономика Топ-менеджеры «Нафтогаза» получат 700 млн гривен премии Топ-менеджмент НАК «Нафтогаз Украины», который получил от российского «Газпрома» почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, получит премию в размере 1% от этой суммы.

Общество Протестующие против продажи земли перекрыли движение в центре Киева 17 декабря в Киеве у здания Верховной рады прошли акции протеста против открытия рынка земли на Украине, передавал телеканал «112 Украина».

Происшествия Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.

Политика Павел Крашенинников возглавил рейтинг депутатов Госдумы В понедельник, 13 января, политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», передаёт «Коммерсант».

Происшествия В Петербурге угонщика иномарки остановили 19 пуль Автомобиль оказался угнанным, в салоне нашлось "профессиональное" оборудование для хищений автотранспорта Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ранним утром 14 января в Пушкинском районе полицейские решили остановить внедорожник Range Rover, водитель которого грубо нарушал ПДД.