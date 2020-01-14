Экономика

ИзвестияИзвестияКудрин заявил о многомиллиардных нарушениях в бухгалтерском учете

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что выявляемые надзорным органом нарушения чаще всего оказываются не хищениями, а нарушениями в бухгалтерском учете. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 14 января.
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с чего всё началось

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
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Кудрин оценил объём воровства из федерального бюджета

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Lenta.ruвчера в 19:28

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Коммерсантъвчера в 23:00

От силы 3 миллиарда: Кудрин рассказал об объемах краж из бюджета РФ

РЕН ТВвчера в 19:14
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