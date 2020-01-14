Экономика
ИзвестияКудрин заявил о многомиллиардных нарушениях в бухгалтерском учете
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что выявляемые надзорным органом нарушения чаще всего оказываются не хищениями, а нарушениями в бухгалтерском учете. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 14 января.
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с чего всё началось
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.РИА Новостивчера в 19:52
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Сотрудница полиции из Ростова-на-Дону оформила кредиты на 30 коллег
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В каких городах России упали цены на однушки
Еще год назад однушку в новостройке можно было купить за 2,8 миллиона, сейчас уже покупателям стоит ориентироваться на 3,5 миллиона.
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В 2019 году Украина запретила ввоз около 1 млн книг из России
Общий тираж российских книг, запрещены к ввозу на Украину, составил около 1 млн экземпляров.
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Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
Политика
Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы
Ранее, 14 января, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что соглашение со сторонами ливийского конфликта после состоявшихся накануне переговоров по урегулированию военного конфликта в стране пока не достигнуто, и Хафтар покинул Москву, не подписав документы.
Происшествия
Полиция Германии начала спецоперацию против чеченских исламистов
Полицейская спецоперация против чеченских исламистов проходит в Германии, 15 января сообщает генеральная прокуратура ФРГ в официальном аккаунте соцсети Twitter.
Экономика
В России может появиться налог на пенсионные накопления
В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления.
Политика
Власти Ирака не намерены пересматривать решение о выводе войск США
Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если все же придётся выводить американские войска из Ирака, он заставит Багдад выплатить Вашингтону сумму, которая была потрачена на строительство военных баз, аэродромов и комплекса посольства.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Здоровье
Жители Калачинска пожаловались Буркову на ужасы в местной больнице
Жители Калачинска через соцсеть «ВКонтакте» пожаловались на бардак, который творится в местной районной больнице.
Политика
Иран намерен привлечь США к ответственности за убийство Сулеймани
Иран намерен привлечь власти и вооруженные силы США к ответственности в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили в ходе пресс-конференции.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
В BMW отказались от строительства завода в России
Руководство компании BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.
Общество
Суд обязал Telegram раскрыть данные о финансовых операциях
Суд в США предписал компании Telegram раскрыть детали о банковских счетах, на основании которых станет понятна судьба привлечённых в проект Ton $1,7 млрд инвестиций, соответствующее постановление суда опубликовано на сайте Courtlistener.
Общество
Синоптики прогнозируют новые температурные рекорды в России
Синоптики рассказали о новых температурных рекордах, которые ждут в ближайшем будущем россиян, пишет газета «Известия».
Происшествия
В Петербурге инспекторы выпустили по угонщику 19 пуль
По информации 47 news, в сторону машины выпустили аж 19 пуль.
Политика
NYT: Хакеры из России взломали сервер связанной с Байденами Burisma
Российские хакеры провели успешный взлом одного из серверов украинской газовой компании Burisma, связанной с Хантером Байденом, сыном бывшего вице-президента Джозефа Байдена-младшего.
Происшествия
В Перми экстренно приземлился самолёт из Красноярска
В Перми вынужденную посадку утром 14 января совершил лайнер, который следовал из Красноярска в Москву, сообщает издание «Коммерсантъ».
Общество
Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях
В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях.
Футбол
«Рубин» показал первую тренировку на сборах под руководством Слуцкого
Казанский «Рубин» показал первую тренировку команды под руководством Леонида Слуцкого.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 2 млрд. рублей.
Экономика
Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Гаджеты
Самый прочный, самый инновационный и самый ремонтопригодный смартфон. Блогер JerryRigEverything подвёл итоги 2019 года
Известный блогер JerryRigEverything, число подписчиков которого на YouTube уже перевалило за 5 млн, подвёл свои итоги прошедшего года.
Происшествия
СК завел дело об убийстве после смерти ребенка от ранения на Урале
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти семилетнего мальчика, который получил ранение в голову и спустя полгода скончался, не приходя в сознание.
Автоспорт
Экипаж Каргинова стал лидером восьмого этапа ралли «Дакар-2020»
Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова показал лучшее время на восьмом этапе ралли «Дакар-2020».
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы
Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.