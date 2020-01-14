Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Комментировать2021
с чего всё началось

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
РИА Новостивчера в 19:52

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Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 19:28

Кудрин заявил, что выявляемые миллиардные нарушения не всегда являются хищениями

Газета.Ru05:22

Главные новости к утру 14 января

Коммерсантъвчера в 23:00

Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета

РБКвчера в 21:26

Кудрин оценил объём воровства из федерального бюджета

RT на русском03:43

Кудрин: Из бюджета России воруют в пределах 2-3 млрд рублей в год

ПРАЙМвчера в 19:17

От силы 3 миллиарда: Кудрин рассказал об объемах краж из бюджета РФ

РЕН ТВвчера в 19:14
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Общество

Тысячи москвичей лишились бесплатной парковки у дома

Тысячи москвичей вынуждены тратить деньги на парковку у собственных домов, хотя эти места положены им бесплатно.
Комсомольская правда 02:16
Энергетика

В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
RT на русском 06:43
Политика

В Литве предложили отмечать день взятия Москвы

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
РИА Новости 03:54
Политика

Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
РИА Новости 07:12
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:57
Хоккей

Артемий Панарин набрал пять очков в дерби Нью-Йорка

Вести.Ru вчера в 21:55
Общество

Российским туристам в Турции придется долго ждать заселения в отели

Против ужесточения закона выступили туристические организации Турции.
Интерфакс 06:34
Политика

Володин открыл весеннюю сессию Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник открыл весеннюю сессию нижней палаты парламента.
РИА Новости 04:36
Политика

Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами

«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 07:10
Политика

Верховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива»

Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:14
Происшествия

РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ

Коммерсантъ 06:28
Политика

В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

РИА Новости 02:55
Происшествия

В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой

Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
РИА Новости 05:58
Футбол

«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы

Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.
ТАСС Спорт 02:52
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала на фото четырехлетнюю красавицу-дочурку

В отпуск актриса взяла и старших наследников — на общем снимке с подписью «Бали» присутствуют также 17-летняя дочь Елизавета и сыновья Климовой от актера Игоря Петренко — Матвей и Корней.
Пятый канал 04:44
Происшествия

Выбросившую ребенка из купе полуголую россиянку сняли с поезда в Крым

Ранее 14 января стало известно, что россиянка без трусов выбросила ребенка из купе ехавшего из Москвы в Симферополь в районе Крымского моста поезда.
Lenta.ru 07:23
Происшествия

Под Ульяновском попал в ДТП музыкант группы Animal ДжаZ

Российская газета 02:35
Политика

Российских хакеров подозревают в атаке на украинскую Burisma

Атака на серверы связанного со скандалом вокруг президента США Дональда Трампа украинского газового холдинга Burisma могла быть произведена российскими хакерами.
REGNUM вчера в 23:04
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Общество

Популярная блогерша совершила каминг-аут

Lenta.ru 04:34
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери.
Lenta.ru 07:23
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
РБК 00:06
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
РИА Новости 02:22
Происшествия

Житель Забайкалья признался в расчленении девушки в Чите

РИА Новости 03:36
Экономика

Цены на сигареты повышаются в России

Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 20:05
Общество

Изменится система оплаты труда учителей

Подчеркивается, что не все соблюдают эту формулу, введение единой системы должно изменить ситуацию и укоренить базовые гарантии на федеральном уровне.
The Penza Post вчера в 08:31
Финансы

Bloomberg предсказал новое падение курса аргентинского песо на 40%

Курс аргентинского песо может упасть на 40 процентов, передает Bloomberg со ссылкой на аналитика Габриэля Герштейна.
Аргументы и Факты 05:57
Происшествия

Пропавшую российскую школьницу нашли в машине взрослого мужчины

Lenta.ru 02:57
Общество

В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи

«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Известия вчера в 14:56
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