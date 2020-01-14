Экономика

REGNUMREGNUMКудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Алексей Кудрин
Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них – нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть – это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями.
— Алексей Кудрин, российский политикПРАЙМ 19:17
с чего всё началось

Кудрин рассказал, сколько воруют из бюджета России

Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах двух-трех миллиардов рублей в год, при том, что общий объем нарушений в этой сфере за 2019 году составил 804 миллиарда, заявил глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
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