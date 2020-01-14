Экономика
Газета.RuКудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить2895
с чего всё началось
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.РИА Новости13 января в 19:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей
Lenta.ru13 января в 19:28
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 04:50, Ашберн
Политика
Путин раскритиковал губернаторов за нехватку мест в яслях
Президент России Владимир Путин раскритиковал работу губернаторов по созданию новых мест в яслях. Трансляцию ведет телеканал РБК.
Политика
Путин потребовал сконцентрироваться на первичном звене здравоохранения
Президент России Владимир Путин потребовал сконцентрировать усилия на усилении первичного звена здравоохранения.
Энергетика
Казахстан ответил Белоруссии по поводу поставок нефти
Ранее, 14 января, вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск не считает целесообразным переплачивать российским компаниям за нефть и Белоруссия направила предложения по поставкам в несколько других государств.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
Происшествия
Александр Серов получил ранение в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов получил огнестрельное ранение в ногу в потасовке в конце 2019 года.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Шоу-бизнес
Боня «похудила» себя на фото, забыв про отражение в зеркале
На последнем фото звезда позирует у зеркала.
Здоровье
В Китае рассказали о симптомах коронавируса нового типа
В городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй в Китае, в конце декабря зафиксирован новый тип коронавируса.
Шоу-бизнес
Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына
Теннис
Матчи квалификации Australian Open прервали из-за смога
Смог, возникший из-за лесных пожаров, стал причиной переноса части матчей квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
Происшествия
В числе пострадавших при взрыве газа в Уфе оказался подросток
Политика
Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
Политика
Путин поручил усилить контроль за качеством лекарств
Путин подчеркнул, родители больных детей в России никогда больше не должны оказаться в ситуации, когда не могут легально купить нужные лекарства.
Общество
В BMW отказались от строительства завода в России
Руководство компании BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.
Хоккей
Две шайбы и передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу в матче НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил две шайбы и сделал результативную передачу в домашнем матче с «Миннесотой Уайлд».
Энергетика
«Транснефть» исключает прекращение транзита нефти через Беларусь
Россия может перераспределить транзитные потоки нефти, которые идут в Европу через Беларусь, однако прекращение транзита исключено.
Здоровье
Врач советует беременным и гипертоникам не купаться в проруби на Крещение
Врач советует беременным и гипертоникам не купаться в проруби на Крещение. Это может быть опасно для здоровья.
Происшествия
В школы и детские сады Екатеринбурга поступили сообщения о минировании
В Екатеринбурге из-за сообщений о минировании детские сады и школы усилили контроль пропускного режима.
Происшествия
В Германии прошла спецоперация против «лиц чеченского происхождения»
Исламисты "чеченского происхождения" оказались в фокусе полицейской спецоперации, которая прошла во вторник утром в четырех федеральных землях Германии, говорится в заявлении берлинской прокуратуры.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Авто
Впервые за три года в РФ упали продажи новых автомобилей
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Происшествия
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии
Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в фильме о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.