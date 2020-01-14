Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
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Народный артист России Александр Серов получил огнестрельное ранение в ногу в потасовке в конце 2019 года.
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В Китае рассказали о симптомах коронавируса нового типа

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В BMW отказались от строительства завода в России

Руководство компании BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.
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Две шайбы и передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу в матче НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил две шайбы и сделал результативную передачу в домашнем матче с «Миннесотой Уайлд».
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Врач советует беременным и гипертоникам не купаться в проруби на Крещение

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В школы и детские сады Екатеринбурга поступили сообщения о минировании

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Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
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Впервые за три года в РФ упали продажи новых автомобилей

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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

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Билли Айлиш исполнит заглавную песню в фильме о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".
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Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
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Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

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