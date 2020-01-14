Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
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Кудрин оценил объём воровства из федерального бюджета

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РЕН ТВ13 января в 19:14
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Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

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Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

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Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
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«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

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Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
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Авто

В России 18 компаний изменили цены на автомобили с начала года

Обновление прайс-листов, проводимое автопроизводителями в январе каждого года, пока затронуло только 18 брендов из 52 представленных на российском рынке.
Автоновости дня 03:39
Политика

Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию

В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
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Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Общество

Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России

В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
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Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
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Путин рассказал, какие полномочия должны остаться у президента

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Футбол

Зе Луиш может стать игроком «Тоттенхэма»

Нападающий «Порту» Зе Луиш в зимнее трансферное окно может перейти в «Тоттенхэм».
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Поезда из Петербурга в Крым стали ходить реже

С 15 января пассажирские поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Севастополь, поменяли свое расписание: они начали курсировать по этому маршруту через день.
Аргументы неделi. Крым 07:11
Политика

Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию

Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
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Общество

Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку

Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.
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Политика

Вассерман объяснил отставку Медведева

Анатолий Вассерман, политический эксперт из РФ, попытался объяснить причины отставки кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым.
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Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Политика

Жириновский дал полезный совет Мишустину для общения с депутатами

На посту председателя правительства Михаилу Мишустину нужно будет правильно формулировать свои ответы, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы.
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Происшествия

Умер один из моряков, задержанных в Кабо-Верде

Умер один из моряков, задержанных у берегов островного государства Кабо-Верде на судне Eser и обвиненных в контрабанде наркотиков.
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Вышел трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

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Новые недорогие смартфоны Honor будут работать на ОС Android 10

Новые Honor 9X и Honor 9X Pro будут оснащены новой ОС Android 10.
МонаВиста вчера в 08:16
Армия и оружие

Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

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В Татарстане проверяют жалобы на домогательства в детском приюте

РИА Новости 00:55
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«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Взгляд.ру 07:22
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Intel надолго угодила в «ловушку крупных кристаллов»

Причины дефицита обсуждались не раз, и появление процессоров со всё более крупными кристаллами является одной из них.
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Происшествия

Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области

В результате обрушения породы на руднике в Оренбургской области погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 января.
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