МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Энергетика В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Общество Елизавета II одобрила планы внука и невестки отказаться от привилегий Королева Великобритании Елизавета II впервые прокомментировала планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от привилегий, положенных членам королевской семьи, и стать финансово независимыми.

Общество Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что эффективным инструментом для борьбы с бедностью может стать субсидия, которую бы назначали, основываясь на доходе каждого члена семьи.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Происшествия Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.

Наука Пожар в Нотр-Даме позволит изучить прошлое Кто-то изучает историю Нотр-Дам, другие занимаются исследованием последствий пожара для окружающей среды (крыша собора была покрыта ядовитым свинцом), а некоторые собираются заглянуть на 800 лет назад и узнать, каков был климат в Европе во время строительства собора.

Здоровье Онколог из Германии назвала признаки рака поджелудочной железы Согласно утверждениям известного немецкого онколога, руководителя мюнхенского онкологического центра Клиники Рехтс дер Изар Ханы Алгюль, ак поджелудочной железы сложно поддается лечению, в связи с тем, что болезнь, как правило, выявляется только на поздней стадии развития.

Политика Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.

Шоу-бизнес Модель из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой Старый Новый год известная телеведущая и модель Виктория Лопырева встретила в очень необычном образе — она стала брюнеткой с волосами до плеч.

Политика МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД Москва не видит никаких оснований для запуска механизма по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, решение европейских участников сделки может сделать невозможным возвращение к ее выполнению, говорится в комментарии МИД РФ.