Экономика
ФАНКудрин оценил объемы воровства из федерального бюджета России
Счетная палата России оценивает долю воровства из федеральной казны страны в пределах двух-трех миллиардов рублей за 12 месяцев. Об этом рассказал журналистам во вторник руководитель СП Алексей Кудрин в преддверии 25-летия ведомства.
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с чего всё началось
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.РИА Новости13 января в 19:52
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Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей
Lenta.ru13 января в 19:28
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
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