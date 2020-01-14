Экономика

ФАНФАНКудрин оценил объемы воровства из федерального бюджета России

Счетная палата России оценивает долю воровства из федеральной казны страны в пределах двух-трех миллиардов рублей за 12 месяцев. Об этом рассказал журналистам во вторник руководитель СП Алексей Кудрин в преддверии 25-летия ведомства.
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Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
РИА Новости13 января в 19:52

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Кудрин оценил объём воровства из федерального бюджета

RT на русском14 января в 03:43

От силы 3 миллиарда: Кудрин рассказал об объемах краж из бюджета РФ

РЕН ТВ13 января в 19:14

Главные новости к утру 14 января

Коммерсантъ13 января в 23:00

Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета

РБК13 января в 21:26

Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей

Lenta.ru13 января в 19:28

Кудрин: Из бюджета России воруют в пределах 2-3 млрд рублей в год

ПРАЙМ13 января в 19:17

Кудрин рассказал об объемах воровства из бюджета и коррупции

Известия14 января в 03:39
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Армия и оружие

Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США

Российская газета 07:01
Футбол

Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России

В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Pravda.Ru 05:39
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
Происшествия

Опубликованы кадры с места посадки SSJ 100 на недействующую полосу

РИА Новости 11:00
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Армия и оружие

Помпео: США готовы «атаковать Россию», как сделали это с Ираном

Государственный секретарь США сделал неожиданное заявление, из которого следует, что Вашингтон готов "атаковать Россию" так же, как сделал это с Ираном, когда "ликвидировал" генерала Касема Сулеймани.
Pravda.Ru вчера в 21:25
Экономика

«РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции

Компания «РусГидро» заявила, что намерена обратиться в Банк России с просьбой проверить, не было ли причиной скачка котировок ее акций манипулирование рынком.
РБК 12:02
Политика

Путин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ

Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
РЕН ТВ 08:17
Политика

Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
РИА Новости 10:20
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru вчера в 06:25
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время станет игроком ЦСКА, об этом сообщает Sport-express.ru.Ранее стало известно, что 22-летний футболист не полетел на сборы с самарским клубом.
Soccer.ru вчера в 07:43
Футбол

В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
РИА Новости 06:55
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru вчера в 11:32
Политика

Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:13
Политика

Мишустин назвал главные задачи на посту премьера

У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.
Российская газета 07:18
Политика

Зюганов объяснил отказ КПРФ голосовать за Мишустина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция коммунистов в Госдуме решила воздержаться от голосования за кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра.
Московский Комсомолец 03:59
Кино

Прояснилось, когда выйдет приквел «Игры престолов» о Таргариенах

Программный директор телеканала HBO Кейси Блойс приоткрыл завесу тайны над вопросом, когда же выйдет приквел "Игры престолов" о Таргариенах, пока заявленный под названием "Дом Дракона".
Ревизор.ру 05:52
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Ведомости 06:15
Общество

В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников

ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 04:52
Финансы

Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Газета.Ru 11:34
Политика

Украина назвала новое условие выполнения минских соглашений

Власти Украины назвали новое условие выполнения минских соглашений.
Lenta.ru 12:32
Общество

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
РИА Новости 04:43
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Космос

Эксперт: «лазерный» Starlink будет самым быстрым интернетом на планете

Настраивать устройство не понадобится – оно само повернется под нужным углом к небу.
Хайтек+ 14 января в 01:53
Авто

АвтоВАЗ начал продажи обновленной Lada 4x4

Цены на автомобиль начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня вчера в 00:59
Гаджеты

Новый iPhone догонит по производительности MacBook Pro

По его данным, iPhone 12 наделят 5-нм процессором A14, который обеспечит будущую модель производительностью на уровне 15-дюймового MacBook Pro.
Вести.Хайтек 11:49
Политика

Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing

Российская газета 12:14
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Общество

Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

РИА Новости 09:09
Происшествия

СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной

Известия 02:15
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