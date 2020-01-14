МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Армия и оружие Минобороны показало боевые учения «Искандеров» Боевые учения ракетчиков и зенитчиков Центрального военного округа, в которых участвовали около 25 тысяч служащих, показали в Министерстве обороны.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.

Кино Стали известны номинанты на «Оскар-2020» Члены Американской киноакадемии назвали имена номинантов на премию «Оскар», которую вручат в Лос-Анджелесе в начале февраля.

Армия и оружие Российско-турецкий патруль снова забросали камнями При движении колонны по трассе главным образом подростки снова забрасывают её камнями. Видно попадание «снарядов» в турецкие KIRPI.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Футбол Стал известен план подготовки футбольной сборной России к Евро-2020 Тренерский штаб футбольной сборной России определился с планом подготовки к чемпионату Европы 2020 года, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах.

Общество В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи «Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.

Наука Астрономы предложили объяснение гамма–фону В работе ученые наложили друг на друга две карты одних и тех же областей ночного неба, одна из которых показывала гамма–фон, а другая — распределение вещества во Вселенной.

Происшествия В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.