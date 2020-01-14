Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать2201
с чего всё началось

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
РИА Новостивчера в 19:52

Подробнее о событии

Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 19:28

Кудрин рассказал об объемах воровства из бюджета и коррупции

Известия03:39

Главные новости к утру 14 января

Коммерсантъвчера в 23:00

Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета

РБКвчера в 21:26

Кудрин оценил объём воровства из федерального бюджета

RT на русском03:43

Кудрин: Из бюджета России воруют в пределах 2-3 млрд рублей в год

ПРАЙМвчера в 19:17

От силы 3 миллиарда: Кудрин рассказал об объемах краж из бюджета РФ

РЕН ТВвчера в 19:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 21:13, Ашберн
Происшествия

Из квартиры уборщицы в Челябинске вывезли четыре самосвала мусора

Lenta.ru 03:16
Происшествия

При сбросе топлива с самолета в Лос-Анджелесе пострадали 26 человек

Известия 20:03
Гаджеты

ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone

В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSВ Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Astera 04:44
Политика

США сохранят пошлины на китайские товары до президентских выборов

США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 14:11
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:33
Общество

В Госдуме оценили возможность массовой безработицы из-за роботизации

Ранее Топилин призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».
RT на русском 11:50
Кино

У знаменитого триллера «Молчание ягнят» появится спин-офф

Телеканал CBS планирует выпустить спин-офф триллера «Молчание ягнят», снятого режиссером Джонатаном Демми в 1991 году.
NewInform вчера в 09:14
Наука

Открыт белок, который поможет привести тело в порядок без тренировок

Ученые из США обнаружили белок, от которого зависит выносливость организма и эффективность физических упражнений.
SciencePop 00:15
Экономика

Бывший глава «МДМ-банка» стал гендиректором ЗабТЭК

Правительство Забайкальского края, владеющее контрольным пакетом акций Забайкальской топливно-энергетической компании (ЗабТЭК), избрало новым генеральным директором предприятия Алексея Минайкина, который раньше руководил «МДМ-банком», сообщается 15 января на официальном портале региона.
Чита.Ру 20:01
Политика

Россию хотят сделать виновной в крушении украинского Boeing в Иране

В интервью украинскому телеканалу «Прямой» Ельченко заявил, что ответственность за сбитый лайнер лежит в том числе на поставщике ракет для их комплексов ПВО, то есть России.
URA.Ru 18:26
Шоу-бизнес

31-летняя Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Прошедшим летом Мэрилин Керро объявила о второй беременности. Вечером 14 января эстонская ведьма сообщила поклонникам, что родила дочь.
Woman.ru 12:36
Политика

WST: США могут уменьшить военную помощь Ираку

Отмечается, что на случай негативного развития событий администрация президента США Дональда Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Ираку на сумму в размере $250 млн.
Газета.Ru 20:09
Футбол

«Эвертон» продал права на название нового стадиона компании Усманова

Компания российского бизнесмена Алишера Усманова приобрела права на наименование нового стадиона «Эвертона».
Sportbox.RU 15:06
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Вести.Ru 17:39
Технологии

Поддержка Windows 7 официально прекращена

Поддержка операционной системы Windows 7 с 14 января официально прекращена.
Росбалт 04:31
Игры

Релиз Final Fantasy 7: Remake перенесли на месяц

Релиз Final Fantasy 7: Remake перенесли на месяц. Новая дата выхода игры от Square Enix – 10 апреля.
Cyber.sports.ru 12:33
Кино

Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Piter.tv 03:46
Теннис

Шарапова и Зигемунд не доиграли матч в Австралии из-за сильного дыма

В пригороде Мельбурна проходит выставочный турнир, в котором прошёл матч между россиянкой Марией Шараповой и немкой Лаурой Зигемунд.
ГЛАС.RU 02:26
Общество

В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Известия 10:11
Гаджеты

Xiaomi придумала смартфон с семью выдвижными камерами

С одной стороны выдвижного блока камеры имеются модули фронтальной камеры, а с другой расположились пять датчиков основной камеры.
Astera 13:22
Политика

В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 15:57
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 15:42
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
ГЛАС.RU 13:44
Общество

Рефинансировать ипотеку с использованием маткапитала станет легче

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая внесла на рассмотрение своих коллег по нижней палате парламента законопроект, упрощающий процедуру перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей, которые использовали при покупке жилья материнский капитал.
Российская газета вчера в 04:08
Футбол

Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Газета.Ru 12 января в 17:02
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука у несостоявшейся невестки

7Дней.ру 12:13
Экономика

Счетная палата: рост грузопотока по СМП может не состояться в срок

Планы правительства России по увеличению грузопотока по Северному морскому пути (СМП) до 80 млн тонн к 2024 году могут быть не выполнены в срок.
EastRussia 12 января в 19:27
Единоборства

Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»

Sports.ru 12 января в 04:26
Авто

Названы топ-10 самых востребованных кроссоверов в РФ в 2019 году

Третьим в топ-10 самых востребованных кроссоверов в РФ в 2019 году стал немецкий Volkswagen Tiguan.
Tvoe-avto.com 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное