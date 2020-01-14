Экономика
Газета.RuКудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить2864
с чего всё началось
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.РИА Новостивчера в 19:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 21:13, Ашберн
Гаджеты
ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSВ Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Политика
США сохранят пошлины на китайские товары до президентских выборов
США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
В Госдуме оценили возможность массовой безработицы из-за роботизации
Ранее Топилин призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».
Кино
У знаменитого триллера «Молчание ягнят» появится спин-офф
Телеканал CBS планирует выпустить спин-офф триллера «Молчание ягнят», снятого режиссером Джонатаном Демми в 1991 году.
Наука
Открыт белок, который поможет привести тело в порядок без тренировок
Ученые из США обнаружили белок, от которого зависит выносливость организма и эффективность физических упражнений.
Экономика
Бывший глава «МДМ-банка» стал гендиректором ЗабТЭК
Правительство Забайкальского края, владеющее контрольным пакетом акций Забайкальской топливно-энергетической компании (ЗабТЭК), избрало новым генеральным директором предприятия Алексея Минайкина, который раньше руководил «МДМ-банком», сообщается 15 января на официальном портале региона.
Политика
Россию хотят сделать виновной в крушении украинского Boeing в Иране
В интервью украинскому телеканалу «Прямой» Ельченко заявил, что ответственность за сбитый лайнер лежит в том числе на поставщике ракет для их комплексов ПВО, то есть России.
Шоу-бизнес
31-летняя Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Прошедшим летом Мэрилин Керро объявила о второй беременности. Вечером 14 января эстонская ведьма сообщила поклонникам, что родила дочь.
Политика
WST: США могут уменьшить военную помощь Ираку
Отмечается, что на случай негативного развития событий администрация президента США Дональда Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Ираку на сумму в размере $250 млн.
Футбол
«Эвертон» продал права на название нового стадиона компании Усманова
Компания российского бизнесмена Алишера Усманова приобрела права на наименование нового стадиона «Эвертона».
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Технологии
Поддержка Windows 7 официально прекращена
Поддержка операционной системы Windows 7 с 14 января официально прекращена.
Игры
Релиз Final Fantasy 7: Remake перенесли на месяц
Релиз Final Fantasy 7: Remake перенесли на месяц. Новая дата выхода игры от Square Enix – 10 апреля.
Теннис
Шарапова и Зигемунд не доиграли матч в Австралии из-за сильного дыма
В пригороде Мельбурна проходит выставочный турнир, в котором прошёл матч между россиянкой Марией Шараповой и немкой Лаурой Зигемунд.
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Гаджеты
Xiaomi придумала смартфон с семью выдвижными камерами
С одной стороны выдвижного блока камеры имеются модули фронтальной камеры, а с другой расположились пять датчиков основной камеры.
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Общество
Рефинансировать ипотеку с использованием маткапитала станет легче
Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая внесла на рассмотрение своих коллег по нижней палате парламента законопроект, упрощающий процедуру перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей, которые использовали при покупке жилья материнский капитал.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Экономика
Счетная палата: рост грузопотока по СМП может не состояться в срок
Планы правительства России по увеличению грузопотока по Северному морскому пути (СМП) до 80 млн тонн к 2024 году могут быть не выполнены в срок.
Единоборства
Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»
Авто
Названы топ-10 самых востребованных кроссоверов в РФ в 2019 году
Третьим в топ-10 самых востребованных кроссоверов в РФ в 2019 году стал немецкий Volkswagen Tiguan.