Экономика

URA.RuURA.RuКудрин: меры по борьбе с бедностью не ускорят рост экономики России

Ранее, как напоминает RT, в Минэкономразвития заявили, что предложенные президентом России Владимиром Путиным социальные меры должны ускорить рост ВВП страны на 0,3 процентного пункта.
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Кудрин: меры по борьбе с бедностью не разгонят экономику

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ГЛАС.RUвчера в 13:32

Кудрин: меры по борьбе с бедностью не ускорят рост экономики России

URA.Ruвчера в 14:36
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RT на русском 06:55
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CD Projekt RED перенесла Cyberpunk 2077 с апреля на сентябрь

Согласно новым планам разработчиков, горячо ожидаемая RPG выйдет 17 сентября 2020 года, а не 16 апреля, как сообщалось ранее.
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Хафтар согласился подписать мирное соглашение по Ливии с Сарраджем

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил о готовности подписать соглашение о мире с так называемым Правительством национального согласия (ПНС), но при соблюдении ряда условий.
Политическая Экспертиза 06:29
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Играющий в РПЛ немец рассказал о негативном восприятии России на родине

Немецкий защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» Роберт Бауэр рассказал о негативном восприятии России на родине.
Lenta.ru 08:11
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Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее

Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12.
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Технологии

Игры для Xbox One на Android стали доступны во всем мире

Минимальная скорость интернет-соединения оценивается в 5 Мб / с. Сотрудники Microsoft отмечают, что в случае входа в Xbox Console Streaming пользователи не смогут получить доступ к играм, созданным для Xbox 360 и оригинальной версии Xbox.
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Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента

Если Белоусов перейдет в правительство, Орешкин может стать помощником президента, говорил «Ведомостям» бывший федеральный чиновник.
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Истребители РФ три раза поднимались на перехват нарушителей

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Российская газета вчера в 18:36
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Сборная России лидирует в медальном зачете юношеских Олимпийских игр

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Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке

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Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу

Первую половину сезона-2019/2020 Лунин провёл ещё в одном «Реале» – из Вальядолида, отыграл 2 матча и пропустил 1 гол.
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В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

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Т-90М сыграет важную роль при обновлении танковых войск России

Журнал подчеркивает, что наиболее важным обновлением в Т-90М является интеграция основного орудия «Арматы» — пушки 2А82-1М.
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Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

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Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс

Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
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«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
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Украинский премьер объяснил решение уйти в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил свое решение подать в отставку в ходе выступления в Верховной раде в пятницу, 17 января, которое опубликовано на странице политика в Facebook.
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Кино

16 января состоится премьера фильма с Егором Кридом

Ведь 16 января выходит в прокат фильм, где он дебютировал как актер, – "(НЕ) Идеальный мужчина".
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Общество

Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале

Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
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Верховная рада Украины уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества члена пропрезидентской фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который ранее попал в громкий скандал.
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Курс рубля упал на новости об отставке правительства

В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Ведомости 15 января в 08:48
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru 05:10
Общество

Путин нашел способ изменить жизнь миллионов семей в России

Путин предложил ежемесячно платить половину регионального прожиточного минимума — в среднем около 5,5 тысячи рублей — семьям с детьми от трех до семи лет, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.
Lenta.ru 07:58
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Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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