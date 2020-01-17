Экономика
URA.RuКудрин: меры по борьбе с бедностью не ускорят рост экономики России
Ранее, как напоминает RT, в Минэкономразвития заявили, что предложенные президентом России Владимиром Путиным социальные меры должны ускорить рост ВВП страны на 0,3 процентного пункта.
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Меры по борьбе с бедностью «не на разгон экономики» — глава Счетной палаты
Красная веснавчера в 14:19
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Общество
Испытания новейшего пистолета «Аспид» показали на видео
Ростех опубликовал видео испытаний новейшего 9-миллиметрового пистолета "Аспид" - спортивной версии армейского "Удава".
Шоу-бизнес
Выпавшая из окна девушка внука Михалкова обратилась к подписчикам
Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна дома внука режиссера Никиты Михалкова, заявила подписчикам, что никаких запрещенных веществ и таблеток в ее истории задействовано не было.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
Игры
CD Projekt RED перенесла Cyberpunk 2077 с апреля на сентябрь
Согласно новым планам разработчиков, горячо ожидаемая RPG выйдет 17 сентября 2020 года, а не 16 апреля, как сообщалось ранее.
Политика
Хафтар согласился подписать мирное соглашение по Ливии с Сарраджем
Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил о готовности подписать соглашение о мире с так называемым Правительством национального согласия (ПНС), но при соблюдении ряда условий.
Спорт
Играющий в РПЛ немец рассказал о негативном восприятии России на родине
Немецкий защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» Роберт Бауэр рассказал о негативном восприятии России на родине.
Происшествия
Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее
Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12.
Технологии
Игры для Xbox One на Android стали доступны во всем мире
Минимальная скорость интернет-соединения оценивается в 5 Мб / с. Сотрудники Microsoft отмечают, что в случае входа в Xbox Console Streaming пользователи не смогут получить доступ к играм, созданным для Xbox 360 и оригинальной версии Xbox.
Политика
Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента
Если Белоусов перейдет в правительство, Орешкин может стать помощником президента, говорил «Ведомостям» бывший федеральный чиновник.
Армия и оружие
Истребители РФ три раза поднимались на перехват нарушителей
Российские истребители три раза в течение недели поднимались в воздух на перехват нарушителей.
Спорт
Сборная России лидирует в медальном зачете юношеских Олимпийских игр
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Футбол
Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу
Первую половину сезона-2019/2020 Лунин провёл ещё в одном «Реале» – из Вальядолида, отыграл 2 матча и пропустил 1 гол.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Армия и оружие
Т-90М сыграет важную роль при обновлении танковых войск России
Журнал подчеркивает, что наиболее важным обновлением в Т-90М является интеграция основного орудия «Арматы» — пушки 2А82-1М.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Общество
Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс
Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
Гаджеты
Huawei раскрыла постыдный секрет Android
На мероприятии Huawei Developers Day компания Huawei предоставила интересную статистику по доходам, которые приносят разработчикам приложения, написанные под разные мобильные платформы.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Политика
Украинский премьер объяснил решение уйти в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил свое решение подать в отставку в ходе выступления в Верховной раде в пятницу, 17 января, которое опубликовано на странице политика в Facebook.
Кино
16 января состоится премьера фильма с Егором Кридом
Ведь 16 января выходит в прокат фильм, где он дебютировал как актер, – "(НЕ) Идеальный мужчина".
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Политика
Депутата Рады уволили с должности главы комитета после секс-скандала
Верховная рада Украины уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества члена пропрезидентской фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который ранее попал в громкий скандал.
Политика
Создана рабочая группа по изменению Конституции РФ
Всего в состав группы вошло 75 человек, среди них законодатели, деятели культуры и спорта, представители общественных организаций.
Экономика
Курс рубля упал на новости об отставке правительства
В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Общество
Путин нашел способ изменить жизнь миллионов семей в России
Путин предложил ежемесячно платить половину регионального прожиточного минимума — в среднем около 5,5 тысячи рублей — семьям с детьми от трех до семи лет, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.
Происшествия