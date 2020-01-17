Ранее, как напоминает RT, в Минэкономразвития заявили, что предложенные президентом России Владимиром Путиным социальные меры должны ускорить рост ВВП страны на 0,3 процентного пункта.

Кудрин: меры по борьбе с бедностью не ускорят рост экономики России

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