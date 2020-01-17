Экономика
URA.RuКудрин: меры по борьбе с бедностью не ускорят рост экономики России
Ранее, как напоминает RT, в Минэкономразвития заявили, что предложенные президентом России Владимиром Путиным социальные меры должны ускорить рост ВВП страны на 0,3 процентного пункта.
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Меры по борьбе с бедностью «не на разгон экономики» — глава Счетной палаты
Красная веснавчера в 14:19
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Центральное командование США подтвердило сообщения СМИ об 11 военных, пострадавших в результате ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке.
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Приговоренный к казни американец получил помилование за несколько часов до смертельной инъекции.
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Новым руководителем Федеральной налоговой службы назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
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Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
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Real Graphene начала выпускать графеновые аккумуляторы
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Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
Политика
Опрос показал положительное впечатление россиян от послания Путина
Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина в этом году произвело на россиян положительное впечатление, вызвало надежду и ощущение уверенности в завтрашнем дне.
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На станции метро «Войковская» в Москве мужчина упал на рельсы
На Замоскворецкой линии московского метро на пути перед прибывающим поездом упал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
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Раскрыт дизайн новой игровой приставки PlayStation 5
В Сети появились изображения предполагаемого дизайна новой игровой приставки Sony PlayStation 5. Инсайдер под ником Alcoholikaust опубликовал фотографии в своем Twitter.
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NVIDIA официально снизила цены на GeForce RTX 2060
С другой стороны, официальная стоимость RTX 2060 в России превышает 30 тысяч рублей, что делает её почти вдвое дороже, чем в США.
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Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
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Гаджеты
На 3-нм технологию TSMC первыми перейдут мобильные и высокопроизводительные процессоры
Руководство компании утверждает, что главными потребителями передовых литографических технологий в ближайшие годы останутся разработчики мобильных и высокопроизводительных процессоров, соответственно.
Гаджеты
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Забастовка работников парижского Театра Одеон едва не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" "Дядя Ваня" российского Государственного Театра Наций, передает РИА "Новости" со ссылкой на худрука театра, народного артиста России Евгения Миронова.
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Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
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Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле
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"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
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Легионер «Спартака» рассказал, что его больше всего удивило в Москве
Шведский нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон поделился впечатлениями о жизни в России.
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Huawei раскрыла постыдный секрет Android
На мероприятии Huawei Developers Day компания Huawei предоставила интересную статистику по доходам, которые приносят разработчикам приложения, написанные под разные мобильные платформы.