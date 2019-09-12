Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву

«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно»,— сказал господин Кудрин (цитата по «РИА Новости»). Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1–0,6% ВВП.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Силуанов раскритиковал Кудрина за негативную оценку перспектив российской экономики

ТАССвчера в 13:45

Заложенных на нацпроекты ресурсов недостаточно для прорыва, считает Кудрин

РИА Новостивчера в 11:20

Кудрин: бюджет нацпроектов в 15 раз больше затрат на здравоохранение

Ведомостивчера в 10:19

Кудрин оценил рост ВВП пессимистичнее прогноза правительства

РБКвчера в 10:48

Почему экономический рост в России не превысит даже одного процента

Газета.Ruвчера в 16:20

Силуанов и Кудрин разошлись в прогнозах экономического роста

Коммерсантъвчера в 13:45

Кудрин: бюджет нацпроектов в 15 раз выше трат на здравоохранение

Московский Комсомолецвчера в 10:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 06:48, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Lenta.ru 04:59
Экономика

Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз

Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Шоу-бизнес

Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.
REGNUM 06:20
Политика

Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal

Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru вчера в 08:03
Армия и оружие

США сообщили о сошедшем с орбиты российском военном спутнике

Взгляд.ру 04:33
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика

Зеленский назвал свой секрет счастья

РИА Новости 04:40
Политика

Президент Филиппин советует гражданам стрелять во взяточников

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их, иначе можно не получить помилование.
Вести.Ru 02:42
Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
Общество

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Известия 00:56
Экономика

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 04:39
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Культура

Первый канал обновил систему голосования на шоу «Голос»

Культуромания 06:19
Финансы

Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти

России следует готовиться к грядущему "сырьевому шоку" на нефтяном рынке.
Интерфакс 05:09
Армия и оружие

На Донбассе разоружили три добровольческих батальона

Комсомольская правда вчера в 16:46
Происшествия

Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри

Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Происшествия

Следствие обвинило экс-владельца «Югры» Хотина в хищении ₽290 млрд

Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб.
РБК 05:12
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум рассказал, как чувствует себя после операции

Известный российский певец и композитор Александр Розенбаум рассказал о том, как чувствует себя после операции.
Петербургский дневник 11 сентября в 08:56
Политика

В Кремле оценили вероятность возвращения задержанных кораблей Украине

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров не затрагивали тему возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.
ТК Звезда 06:18
Фигурное катание

Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске

Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.
РИА Новости 05:47
Футбол

РФС отказал «Зениту» в переносе матча Кубка России с «Енисеем»

Российский футбольный союз (РФС) отказал «Зениту» в переносе матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» на 24 сентября.
АБН 11 сентября в 10:54
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Транспорт

РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву

Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Армия и оружие

Российский ЗРК С-300 показали в необычном виде

Кроме нестандартного облика, эксперты заинтересовались тем, окажет ли влияние комбинированная СУ на эффективность применения С-300.
ГЛАС.RU 03:47
Политика

Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты

Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.
ТАСС 03:57
Общество

Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 05:09
Политика

Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17

Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Lenta.ru 11 сентября в 10:17
Политика

Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского

РИА Новости вчера в 14:49
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру

Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Общество

В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли

Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное