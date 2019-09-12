Экономика
КоммерсантъКудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву
«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно»,— сказал господин Кудрин (цитата по «РИА Новости»). Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1–0,6% ВВП.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
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Московский Комсомолец 03:24
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Происшествия
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В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.
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В Наро-Фоминском районе Подмосковья фура снесла наземный пешеходный переход.
Известия 03:10
Общество
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова, сообщило агентство городских новостей "Москва".
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Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Наука
В Гарвардском университете вручили Шнобелевскую премию
Интерфакс вчера в 23:15
Общество
Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки
"Если в ходе комплексных кадастровых работ, которые проводятся по заказу местных властей, выяснится, что используемая площадь земельного участка больше, чем предусмотрено данными в ЕГРН, при соблюдении всех критериев разницу можно будет узаконить", - отметила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.
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Технологии
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Знамя 31 00:24
Общество
ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
Газета.Ru 02:10
Экономика
Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей
Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.
Российская газета 02:50
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
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N+1 11 сентября в 06:20
Политика
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РБК вчера в 08:06
Волейбол
Российские волейболисты с победы стартовали на чемпионате Европы
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Политика
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Состав липецких вице-губернаторов обновится после инаугурации Избранный губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после сегодняшней инаугурации может сменить как минимум треть из своих десяти заместителей.
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Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
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Общество
Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в умирающий город
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