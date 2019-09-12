«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно»,— сказал господин Кудрин (цитата по «РИА Новости»). Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1–0,6% ВВП.

Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Политика Экс-депутат рады рассказал об ожидающем Украину газовом коллапсе По словам Журавко, «далеко не последний человек» в компании рассказал ему, что реверс газа существует только на бумаге, и без транзита российского газа в Европу «Нафтогазу» грозит «полный конец».

Авто Land Rover показал новый Defender Британская компания показала долгожданный внедорожник Land Rover Defender, стоимость которого будет начинаться с отметки 40 тысяч фунтов стерлингов.

Происшествия На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.

Политика Зеленский выступил против международных миротворцев в Донбассе Международную миротворческую миссию вводить на линию разграничения в Донбассе не стоит, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе открытия саммита YES-2019.

Футбол Ван дер Сар опроверг слухи о назначении в «МЮ» Ранее сообщалось, что ван дер Сар является фаворитом на должность технического директора в «МЮ».

Экономика В России коммунальные платежи станут меньше Коммунальные платежи в России станут меньше. Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ.

Происшествия Двухлетняя девочка случайно задушила мать В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.

Интернет Mail.Ru Group запустил свой корпоративный мессенджер Mail.Ru Group запустил новый мессенджер для корпоративного использования под названием Myteam.

Происшествия В Подмосковье фура снесла надземный переход В Наро-Фоминском районе Подмосковья фура снесла наземный пешеходный переход.

Общество ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова, сообщило агентство городских новостей "Москва".

Общество Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки "Если в ходе комплексных кадастровых работ, которые проводятся по заказу местных властей, выяснится, что используемая площадь земельного участка больше, чем предусмотрено данными в ЕГРН, при соблюдении всех критериев разницу можно будет узаконить", - отметила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.

Технологии Игорь Щёголев посетил Белгородскую область Евгений Савченко подчеркнул, что в Белгородской области действуют более 30 эффективных IT-компаний, которые объединены в кластер информационных технологий.

Общество ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

Экономика Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.

Общество Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.

Наука «Понятия, идеи, конструкции» «Жилище тишины преобратилось в ад»: о судьбе старорежимных понятий в Новое время.

Волейбол Российские волейболисты с победы стартовали на чемпионате Европы Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Турции в матче первого тура чемпионата Европы.

Политика Состав липецких вице-губернаторов обновится после инаугурации Состав липецких вице-губернаторов обновится после инаугурации Избранный губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после сегодняшней инаугурации может сменить как минимум треть из своих десяти заместителей.

Транспорт ОАО РЖД запускает кольцевой поезд ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.