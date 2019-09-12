Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву

«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно»,— сказал господин Кудрин (цитата по «РИА Новости»). Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1–0,6% ВВП.
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