«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно»,— сказал господин Кудрин (цитата по «РИА Новости»). Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1–0,6% ВВП.

Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву

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