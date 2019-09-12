Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву

«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно»,— сказал господин Кудрин (цитата по «РИА Новости»). Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1–0,6% ВВП.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Кудрин: законопроект о защите инвестиций не решит целиком проблему притока капитала

ТАСС13:25

Заложенных на нацпроекты ресурсов недостаточно для прорыва, считает Кудрин

РИА Новости11:20

Кудрин: бюджет нацпроектов в 15 раз больше затрат на здравоохранение

Ведомости10:19

Кудрин оценил рост ВВП пессимистичнее прогноза правительства

РБК10:48

Кудрин: бюджет нацпроектов в 15 раз выше трат на здравоохранение

Московский Комсомолец10:44

Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву

Коммерсантъ12:50

Кудрин рассказал о перспективах роста ВВП

Газета.Ru10:26
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Армия и оружие

Истребители США нанесли ракетный удар по ИГИЛ в Ираке

США нанесли мощнейший ракетный удар по позициям террористов из ИГИЛ в Ираке.
ИнфоСМИ вчера в 03:06
Политика

«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину

Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Общество

Меган Маркл нашла новое некоролевское занятие

По словам Маркл, новая линейка офисных нарядов была создана в поддержку благотворительной организации Smart Works, которая занимается обучением нуждающихся безработных женщин.
Lenta.ru 12:18
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

РИА Новости вчера в 12:39
Космос

Первую в истории межзвёздную комету открыл крымчанин

Крымский астроном обнаружил первую в истории межзвёздную комету.
Крым 24 13:11
Общество

Маргарита Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в Facebook

РБК 12:19
Политика

Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Наука

Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень

Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
Индикатор 08:43
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.
РИА Новости вчера в 18:47
Политика

Президент Владимир Путин прилетел в Дагестан

В четверг, 12-го сентября, глава России Владимир Путин в дагестанском селе Ботлих пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999-го года и возложит венок к памятнику.
Журналистская правда 07:10
Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Космос

Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание

Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Происшествия

Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА

Итальянская полиция в четверг провела операцию по делу об обрушении эскалатора на станции римского метро "Репубблика", на которой в октябре 2018 года пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА.
РИА Новости 05:00
Происшествия

Двухлетняя девочка задушила мать в Белоруссии

Газета.Ru 13:32
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Происшествия

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
Гаджеты

Инсайдер раскрыл объём памяти и ёмкость батарей новых iPhone

Старшие модели, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, оснащены 6 Гб RAM каждый, а также батареями ёмкостью 3190 и 3500 мАч соответственно.
News.ru 07:45
Политика

В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей

RT на русском 12:33
Политика

Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний

Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Политика

Путин принял приглашение приехать в Израиль в начале 2020 года

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял приглашение президента Израиля посетить это государство в начале следующего года.
Интерфакс 13:31
Культура

Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»

Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
ТАСС 12:38
Культура

Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать

Московский Комсомолец 10 сентября в 16:17
Авто

Audi показала внедорожник будущего

На Франкфуртском автосалоне Audi представила концепт AI:TRAIL quattro. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает корреспондент «Известий».
Известия 10 сентября в 07:25
Происшествия

Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов

Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Шоу-бизнес

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
Культура

Петру Мамонову сделали операцию на сердце

Новые Известия 07:51
Политика

В Москве назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками

Должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков оказалась вакантной после увольнения Юрия Девяткина.
Говорит Москва 08:54
Кино

TGS 2019: Киану Ривз и Хидео Кодзима появились на стенде Cyberpunk 2077

Gmbox.ru 07:36
Гаджеты

Первые фотографии Xiaomi Mi Mix Alpha

Другой инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) утверждает, что эти фотографии лицевой панели Xiaomi Mi Mix Alpha появились в Сети довольно давно, но оставались незамеченными до сегодняшнего момента.
iXBT.com 10 сентября в 05:28
Футбол

«Спартак» подал заявление на известного фаната ЦСКА за расизм

Телеканал 360° 12:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное