Экономика
КоммерсантъКудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву
«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно»,— сказал господин Кудрин (цитата по «РИА Новости»). Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1–0,6% ВВП.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:44, Вашингтон
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
ТАСС вчера в 21:18
Политика
Суд ЕС ограничил «Газпрому» доступ к газопроводу Opal
Польша оспорила в суде ЕС расширение доступа "Газпрома" к Opal Газопровод Opal является продолжением Nord Stream на территории Германии и проходит вдоль западной границы Польши.
Право.ру 10 сентября в 07:30
Наука
Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет мозг человека
Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет структуру в коре головного мозга человека.
Ugpressa.ru вчера в 16:26
Экономика
В правительство внесли план действий по стимулированию экономики
Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости 11 сентября в 06:29
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Хоккей
Иван Проворов подписал контракт с «Филадельфией»
Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.
Вести.Ru вчера в 21:27
Армия и оружие
Лавров заявил о завершении войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
RT на русском вчера в 19:20
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод "Северный поток - 2" угрозой для Европы.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия
У соратников Навального в 32 городах проводятся обыски
Полицейские пришли с обысками к сторонникам оппозиционера Алексея Навального в 32 российских городах, написал в Telegram-канале руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Ведомости вчера в 01:35
Армия и оружие
Пентагон отказался комментировать отправку 150 военных в Сирию
Пентагон не стал комментировать возможность дополнительной отправки 150 военных в Сирию, однако в целом продолжает стратегию президента Дональда Трампа по сокращению контингента в этой стране, сообщил представитель американского военного ведомства.
Московский Комсомолец вчера в 21:57
Общество
В Росстате указали средний возраст жителя РФ
Специалисты Росстата привели данные о среднем возрасте для жителя России, а материалы из отчетов ведомства проанализировали журналисты.
Актуальные Новости вчера в 07:59
Происшествия
Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео
Lenta.ru вчера в 09:42
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия 11 сентября в 19:55
Фигурное катание
Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде
В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
Sportbox.RU вчера в 17:47
Происшествия
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
Художник Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что попал в аварию в подмосковной Барвихе, он не пострадал, а его другу понадобилось вызывать скорую помощь.
РИА Новости вчера в 14:43
Здоровье
Медики назвали способы снижения сахара в крови без лекарств
Медики назвали способ, который поможет снизить уровень сахара в крови без приема лекарств.
Стерлеград 11 сентября в 05:00
Футбол
Фанаты «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Реалом» из-за Неймара
Ультрас угрожают вывесить нелицеприятные баннеры, направленные против Неймара, уже на ближайшей игре чемпионата Франции со «Страсбургом» 14 сентября, где Неймар впервые в новом сезоне выйдет на поле после травмы.
Чемпионат вчера в 23:55
Политика
Минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 22:47
Футбол
«Спартак» подал заявление в прокуратуру на болельщика ЦСКА
Московский «Спартак» подал заявление в прокуратуру на болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, назвавшего Луиса Адриано «обезьяной» в сообщении в Twitter.
МК-Спорт вчера в 11:05
Здоровье
За неделю около 270 тыс. москвичей прошли вакцинацию от гриппа
За первую неделю прививочной кампании от гриппа в Москве от вируса защитились почти 270 тыс. жителей столицы.
Росбалт вчера в 09:38
Единоборства
Владимир Путин встретится с Хабибом Нурмагомедовым
7 сентября российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье.
Говорит Москва вчера в 08:28
Происшествия
Начальника станции «Новосибирск-главный» арестовали за взяточничество
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции "Новосибирск-Главный", подозреваемого в систематическом получении взяток, он арестован, сообщает в пятницу Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.
РИА Новости 00:10
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета вчера в 07:50
Авто
Дилеры предложили ввести сертификацию автосервисов в РФ
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести в нашей стране многоуровневую систему сертификации автосервисов в зависимости от степени их технической оснащенности и квалифицированности персонала.
Тарантас Ньюс вчера в 23:41
Футбол
Даеи: Роналду побьёт мой рекорд по количеству голов за сборную
Бывший форвард национальной команды Ирана Али Даеи выразил уверенность, что португалец Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов в составе сборной.
Чемпионат вчера в 14:09
Гаджеты
В России рухнули цены на старые iPhone
После недавней презентации новых iPhone, которую провела американская корпорация Apple, в России рухнули цены на старые iPhone.
MagadanMedia.ru 11 сентября в 19:40
Общество
Работодатели назвали минусы четырехдневной рабочей недели
Ранее вероятные сроки перехода на четырехдневную рабочую неделю назвал министр труда Максим Топилин.
Ruposters.ru вчера в 05:29
Политика
Зеленский сказал, когда увидится с Путиным
Ближайшая встреча с российским президентом Владимиром Путиным состоится на встрече «нормандской четвёрки», сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 19:24
Кино
Вышел первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр 15-го сезона "Сверхъестественного" и рассказали, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.
VSE42.RU вчера в 23:28
Футбол
Караваев: «Был тоннель и обещанный коронный пендаль от Дзюбы»
Sport24.ru 11 сентября в 08:08