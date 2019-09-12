Экономика
КоммерсантъКудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву
«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно»,— сказал господин Кудрин (цитата по «РИА Новости»). Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1–0,6% ВВП.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
Российская газета вчера в 04:19
Авто
Audi построила внедорожник с дронами вместо фар
На Франкфуртском автосалоне компания Audi показала внедорожный концепт AI:TRAIL quattro.
Motor 10 сентября в 06:23
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Футбол
Караваев: «Был тоннель и обещанный коронный пендаль от Дзюбы»
Sport24.ru 11 сентября в 08:08
Наука
«Понятия, идеи, конструкции»
«Жилище тишины преобратилось в ад»: о судьбе старорежимных понятий в Новое время.
N+1 11 сентября в 06:20
Экономика
«Черноголовку» потянуло на сладкое
Производитель напитков купил кондитерскую фабрику Крупный производитель безалкогольных напитков «Аквалайф» (бренд «Напитки из Черноголовки») начинает развивать новое направление.
Коммерсантъ вчера в 19:13
Армия и оружие
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
Российская армия нуждается в военнослужащих – выходцах с Кавказа, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру вчера в 08:50
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Вдова боксера Дадашева заявила о вымогательстве его родственниками
Вдова боксера Максима Дадашева заявила, что родственники ее погибшего после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом мужа требуют от нее денег.
Московский Комсомолец вчера в 10:55
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 сентября в 07:32
Политика
Мы не одиноки
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета вчера в 17:00
Политика
Лавров рассказал, каким должен быть мирный договор с Японией
Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.
Известия вчера в 21:44
Политика
В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня
В России не планируется отменять восьмичасовой рабочий день в рамках процесса отмены нормативных актов советских времен.
РБК вчера в 20:16
Политика
Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине
Администрация президент США Дональда Трампа разблокиравала $250 млн, которые планируется направить на военную помощь для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на членов комитета Сената США по ассигнованиям.
Ведомости вчера в 16:47
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО
"Секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России", - уточнили в Минэкономразвития.
Sputnik Таджикистан вчера в 11:57
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета вчера в 07:59
Политика
Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском вчера в 22:17
Космос
У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере
Астрономы отмечают, что это первая из подобных экзопланет, в атмосфере которой обнаружены следы воды, что делает ее одной из главных целей для будущего инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб», который будет детально исследовать состав ее атмосферы, и будущей космической обсерватории ARIEL, которая должна отправиться в космос в 2028 году.
N+1 11 сентября в 13:00
Общество
ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Политика
Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море
Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru вчера в 13:55
Здоровье
Эксперты назвали полезные для здоровья человека свойства лука
Аргументы недели 10 сентября в 15:06
Политика
Сноуден назвал условие для своего возвращения в США
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.
RT на русском вчера в 20:17
Политика
Пушков ответил на слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который на пресс-конференции после встречи с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте назвал газопровод «Северный поток — 2» «угрозой» для Европы.
Мойка78 00:01
Происшествия
В Сургуте рисуют граффити в честь пилотов «Уральских авиалиний»
В честь пилотов «Уральских авиалиний» в Сургуте рисуют граффити.
ФедералПресс 11 сентября в 09:10
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru вчера в 01:42
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 20:56
Политика
Трамп почтил память жертв теракта 11 сентября
В день 18-й годовщины теракта 11 сентября президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп почтили жертв минутой молчания в Белом доме.
Росбалт 11 сентября в 11:34
Армия и оружие
Япония выразила протест КНДР после инцидента в Японском море
Власти Японии, воспользовавшись дипломатическими каналами, выразили протест КНДР в связи с инцидентом, который произошёл в исключительной экономической зоне Токио в водах Японского моря.
Московский Комсомолец вчера в 22:43
Политика
Путин выпил в Дагестане отставленную в сторону 20 лет назад рюмку
Президент России Владимир Путин во время посещения дагестанского села Ботлих в четверг, 12 сентября, выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года.
Известия вчера в 08:12