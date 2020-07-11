Экономика

Капитал страныКапитал страныКудрин назвал 20 лет Путина застоем в России

В застое вместе с Путиным Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился медицинским фактом – российская экономика при Путине погрузилась в застой. Просвета не видно: в 2020 году, по официальному прогнозу правительства, которому есть основания не доверять, ВВП страны сократится на 5%.
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с чего всё началось

Кудрин заявил о застое в экономике

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости11 июля в 08:34

Подробнее о событии

Сколько бы Алексей Кудрин ни «копал», а всё одно — под свой либерализм

REGNUMвчера в 14:42

Последние новости на утро 12 июля 2020: Кудрин заявил о застое в экономике

Комсомольская правдавчера в 00:12

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Коммерсантъ11 июля в 08:56

Кудрин заявил о застое в экономике России

РБК11 июля в 09:53

Кудрин заявил о застое в России

Lenta.ru11 июля в 09:40

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

ТАСС11 июля в 09:13

Кудрин сообщил о застое в экономике

РИА Новости11 июля в 18:40
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Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
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Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
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Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ 11 июля в 10:49
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Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Интерфакс вчера в 22:32
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Общество

Пандемия. В Саратовской области самоизоляцию продлили до 26 июля

В Саратовской области режим самоизоляции для граждан из группы риска по коронавирусу рекомендовано продлить до 26 июля.
Четвертая Власть 03:06
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Происшествия

«Норникель» уволил руководство Талнахской фабрики за откачку технической воды в тундру

"Норникель" уволил директора и главного инженера Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) по результатам расследования инцидента со сливом оборотной воды в тундровую зону, произошедшего 28 июня, говорится в сообщении компании.
ТАСС 05:07
Общество

Жириновский: Фургала хотели убрать еще месяц назад

Владимир Жириновский заявил, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала хотели снять с поста еще за месяц до ареста.
EastRussia 05:04
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:29
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Общество

У московской монахини обнаружили Mercedes почти за 10 миллионов

ФедералПресс 05:03
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Происшествия

СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

Коммерсантъ вчера в 10:55
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
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Общество

«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей

«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
Политика

Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета

"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
РИА Новости 04:02
Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 04:10
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Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

REGNUM 01:37
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Кино

Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей за три доллара

Стивен Кинг уже не раз продавал права на экранизацию своих произведений по программе Dollar Baby.
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 03:51
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

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Вышел трейлер анимационного Star Trek от создателя «Рика и Морти»

iReactor 03:06
Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
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Происшествия

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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
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Шоу-бизнес

Louis Vuitton запускает в России доставку ювелирных украшений

Французский модный Дом Louis Vuitton был первым международным брендом, который еще в 2018 году запустил сервис e-commerce или торговлю через интернет в России.
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
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Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
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Опубликован кадр со съемок сериала «Сваты»

В Инстаграме Даниила Белых, играющий в сериале отца Евгении, появился кадр со съемок 7 сезона «Сватов». @daniilbelykh В заключительном, 8 сезоне, Евгения должна выйти замуж.
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«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada

Компания "АвтоВАЗ" показала на видео процесс сборки обновленной Niva под брендом Lada.
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Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

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