Экономика

Капитал страныКапитал страныКудрин назвал 20 лет Путина застоем в России

В застое вместе с Путиным Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился медицинским фактом – российская экономика при Путине погрузилась в застой. Просвета не видно: в 2020 году, по официальному прогнозу правительства, которому есть основания не доверять, ВВП страны сократится на 5%.
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с чего всё началось

Кудрин заявил о застое в экономике

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости11 июля в 08:34

Подробнее о событии

Последние новости на утро 12 июля 2020: Кудрин заявил о застое в экономике

Комсомольская правдавчера в 00:12

Алексей Кудрин заявил о застое в российской экономике

Говорит Москва11 июля в 08:28

Кудрин заявил о застое в экономике России

РБК11 июля в 09:53

Кудрин заявил о застое в России

Lenta.ru11 июля в 09:40

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

ТАСС11 июля в 09:13

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Коммерсантъ11 июля в 08:56

Кудрин сообщил о застое в экономике

РИА Новости11 июля в 18:40
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Происшествия

ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГИЛ в Ростовской области

Сотрудники ФСБ России выявили и пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников ИГИЛ (организация запрещена в России)*, состоящей из шести человек.
Газета.Ru 06:17
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Общество

В Хабаровске идет новый митинг из-за задержания губернатора Фургала

В центре Хабаровска начался очередной массовый митинг против ареста губернатора региона Сергея Фургала.
Росбалт 06:11
Политика

Путин поручил подготовить указ о национальных целях до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о целях национального развития России на период до 2030 года.
Татар-информ 05:56
149
Общество

У СИЗО «Лефортово» задержаны несколько журналистов «Ъ»

У СИЗО "Лефортово" начались задержания людей, которые пришли поддержать советника "Роскосмоса", бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, передает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 06:13
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Здоровье

В Узбекистане разъяснили условия продления карантина

Ташкент, 13 июля 2020, 13:37 — REGNUM Власти Узбекистана могут продлить карантин после 1 августа в случае роста заболеваемости среди населения.
REGNUM 06:37
Общество

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Кино

Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 05:43
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

За каждый полный год общего трудового стажа, полученного до 1.01.1991 года, прибавляется по 1%. А при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
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Политика

Чавушоглу: Айя-Софию сохранят как объект всемирного наследия

Анкара, 13 июля 2020, 13:39 — REGNUM Турецкие власти продолжат относиться к Айя-Софии как к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО и после превращения здания в мечеть.
REGNUM 06:39
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 11 июля в 00:47
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Общество

В Татарстане ЕГЭ по физике сдают 5 756 человек

13 июля в Татарстане проходят единые госэкзамены по физике и истории. Общее количество заявившихся на тестирование – 6 147 человек.
Республика Татарстан 06:41
Происшествия

В Нижегородской области упал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа

Ведомости вчера в 23:01
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Здоровье

Областная больница перестала принимать плановых пациентов из-за коронавируса у врача

В Калининградской областной больнице закрыли плановый приём пациентов из-за коронавируса у врача.
Калининград.Ru 06:34
Армия и оружие

Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку «Орел»

Навстречу "Орлу" Дания направила 15 боевых самолетов. Самолеты НАТО устроили облаву на подводную лодку "Орел".
Piter.tv 06:17
18
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Футбол

Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам

CT news 03:08
Экономика

В СБ РФ заявили о лучшей готовности России к угрозам пандемии

Как отметил Абелин, принятые решения и оперативность их реализации позволили «сохранить устойчивость функционирования российской экономики и не допустить реализации угроз экономической безопасности страны в период критической фазы прохождения пандемии коронавирусной инфекции».
Известия 05:34
Политика

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

Газета.Ru 05:40
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Общество

Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну

Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
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Кино

Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей за три доллара

Стивен Кинг уже не раз продавал права на экранизацию своих произведений по программе Dollar Baby.
Evo-rus.com 01:28
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
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Политика

«Коммерсантъ» назвал возможных кандидатов на замену Фургалу

РБК 00:58
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Политика

МИД России обеспокоен обострением на армяно-азербайджанской границе

Москва обеспокоена обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана, говорится в сообщении МИД России.
RT на русском 06:11
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Армия и оружие

Посол Азербайджана в России заявил о возможной войне с Арменией

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что не исключает перехода конфликта с Арменией к крупным столкновениям.
Газета.Ru 06:10
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Автоспорт

Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии

Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru вчера в 10:09
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Гаджеты

Смартфоны iPhone 12 получат совсем маленькие аккумуляторы

Предположительно, младшая модель получит аккумулятор с модельным номером A2471 емкостью 2227 мА•ч. Смартфоны iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro с экранами диагональю 6,1 дюйма должны получить аккумулятор с модельным номером A2431 емкостью 2775 мА•ч. Наконец, старшая 6,7-дюймовая модель будет оснащена аккумулятором емкостью 3687 мА•ч с модельным номером A2466.
iXBT.com 00:27
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Технологии

Объём рынка IT серьёзно сократится в 2020 году из-за коронавируса

В 2019-м, по оценкам, объём глобального рынка в денежном выражении составил $3,81 трлн.
3DNews 04:33
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