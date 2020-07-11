Экономика
Капитал страныКудрин назвал 20 лет Путина застоем в России
В застое вместе с Путиным Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился медицинским фактом – российская экономика при Путине погрузилась в застой. Просвета не видно: в 2020 году, по официальному прогнозу правительства, которому есть основания не доверять, ВВП страны сократится на 5%.
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с чего всё началось
Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.РИА Новости11 июля в 08:34
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Футбол
Хавбек «Локомотива» Баринов хочет продолжить карьеру в Европе
Хавбек столичного "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов хочет продолжить карьеру в Европе.
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Общество
«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России
Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать пятизвездочной компанией.
РБК 08:33
Общество
Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru 13:30
Политика
В Крыму с 15 июля отменяется карантин для приезжающих из-за границы
Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Крым из-за границы отменяется с 15 июля.
Известия 14:14
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал фейком видео с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал фейком видеозапись, представленную в эфире программы «60 минут», на которой предположительно артист предлагает заплатить полицейскому сразу после аварии.
Rambler News Service 06:28
Армия и оружие
СРОЧНО: Стало известно, кто атаковал колонну армий России и Турции — кадры нападения
Как ранее сообщала «Русская Весна» со ссылкой на военный источник, утром в понедельник, 14 июля, террористы подорвали фугасом совместную военную колонну армий России и Турции.
Rusvesna.su 10:59
Общество
В Минске задержали около 80 участников стихийной акции солидарности
Сотрудники правоохранительных органов задержали в белорусской столице около 80 участников несанкционированной стихийной акции солидарности.
ТАСС 16:10
Здоровье
В Кировской области продлили ограничения из-за коронавируса до 24 июля
Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, в настоящее время коечный фонд для больных коронавирусом составляет 1640.
Свойкировский.рф 15:58
Общество
В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО
Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов попросил себе в камеру 60 книг классической литературы и сказал, что доволен питанием.
Известия 15:17
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Гаджеты
Intel прекращает выпуск процессоров Skylake-X Refresh для сокета LGA2066
Чипмейкер Intel собирается убрать из своего ассортимента процессоры Skylake-X Refresh для сокета LGA2066.
Игромания.ру 16:15
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Шоу-бизнес
На развод с мужем после 10 лет брака подала Ирена Понарошку
Супруги прожили вместе 10 лет, в браке у них появилось двое детей - 1,5 и 9 лет.
Live24 07:43
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Происшествия
Генпрокуратура РФ объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Генпрокуратура сделала вывод, что туристы погибли на перевале Дятлова в 1959 году в результате схода лавины.
МедиаПоток 11 июля в 10:48
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Напомним, ранее известного журналиста Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом писала Общественная служба новостей.
Общественная служба новостей 06:25
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Здоровье
Минздрав получил запрос «Вектора» на испытания вакцины от COVID-19
Минздрав получил запрос центра "Вектор" на клинические исследования вакцины от COVID-19, документы рассматриваются, сообщили РИА Новости в министерстве.
РИА Новости 12:45
Экономика
Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд
Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.
Интерфакс 00:34
Наука
CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад
Британские исследователи, работающие в Университете Саутгемптона, нашли на дне Карибского моря крохотных ископаемых и при помощи анализа выявили, каков в них уровень бора.
Evo-rus.com вчера в 01:40
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
Авто
Ford официально представил внедорожник Bronco Sport
Компания Ford официально представила новую версию внедорожника Ford Bronco, получившего версию Sport.
Деловое.ТВ 06:18
Общество
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
В США провели первую за 17 лет смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 08:59
Происшествия
Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден
Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
Кино
Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
РИА Новости вчера в 16:32
Политика
Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной
По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 05:24