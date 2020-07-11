Экономика

Капитал страныКапитал страныКудрин назвал 20 лет Путина застоем в России

В застое вместе с Путиным Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился медицинским фактом – российская экономика при Путине погрузилась в застой. Просвета не видно: в 2020 году, по официальному прогнозу правительства, которому есть основания не доверять, ВВП страны сократится на 5%.
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с чего всё началось

Кудрин заявил о застое в экономике

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости11 июля в 08:34

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Сколько бы Алексей Кудрин ни «копал», а всё одно — под свой либерализм

REGNUM12 июля в 14:42

Последние новости на утро 12 июля 2020: Кудрин заявил о застое в экономике

Комсомольская правда12 июля в 00:12

Кудрин сообщил о застое в экономике

РИА Новости11 июля в 18:40

Кудрин заявил о застое в экономике России

РБК11 июля в 09:53

Кудрин заявил о застое в России

Lenta.ru11 июля в 09:40

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

ТАСС11 июля в 09:13

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Коммерсантъ11 июля в 08:56
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Общество

Собчак использовала видео своего задержания для рекламы

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15-летний подросток умер от бубонной чумы на западе Монголии Новый случай заражения бубонной чумой зафиксирован рядом с границей России.
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Происшествия

Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Вести.Ru 01:31
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Общество

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В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
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Происшествия

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Общество

Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера

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Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака

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Шоу-бизнес

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Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
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Происшествия

Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
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Происшествия

Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии

Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
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Экономика

Цена Aurora за несколько часов поднималась на 482%

12 июля стоимость Aurora за несколько часов поднялась на 482%, до максимума 2020 г. в $0,0227. После этого цена актива откатилась.
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Кино

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Общество

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Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
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Здоровье

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Вчера глава региона Дмитрий Азаров провел плановую встречу с работниками штаба по оперативному контролю завоза инфекции извне и ее распространения в Самарской области.
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Экономика

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Армия и оружие

Самару и Екатеринбург прикроют С-400 из-за США

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Армия и оружие

Посол Азербайджана в России заявил о возможной войне с Арменией

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что не исключает перехода конфликта с Арменией к крупным столкновениям.
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Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
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Общество

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Общество

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Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
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Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода

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