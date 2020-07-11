Экономика
Капитал страныКудрин назвал 20 лет Путина застоем в России
В застое вместе с Путиным Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился медицинским фактом – российская экономика при Путине погрузилась в застой. Просвета не видно: в 2020 году, по официальному прогнозу правительства, которому есть основания не доверять, ВВП страны сократится на 5%.
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с чего всё началось
Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.РИА Новости11 июля в 08:34
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Последние новости на утро 12 июля 2020: Кудрин заявил о застое в экономике
Комсомольская правдавчера в 00:12
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Политика
Путин отложил повышение доходов россиян до 2030 года
Путин поручил определить национальные цели до 2030 года и подготовить проект указа, который он намерен подписать.
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Армия и оружие
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Турция осудила Армению за обстрел вооруженных сил Азербайджана на границе. Об этом говорится в заявлении турецкого МИДа.
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Здоровье
Россиян предупредили о сильной магнитной буре в июле
Специалисты предупредили, что 15–17 июля жители России могут ощутить негативное влияние надвигающейся сильной магнитной бури.
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Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Экономика
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Газета.Ru 10 июля в 09:52
Происшествия
ФСБ задержала в Ростовской области сторонников ИГ
«ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО «Исламское государство»*, в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России», — заявили в ФСБ.
RT на русском 06:14
Политика
Посол Азербайджана в России заявил о возможной войне с Арменией
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заявил, что не исключает перехода конфликта с Арменией к крупным столкновениям.
Газета.Ru 06:10
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Политика
Москва назвала решение по Святой Софии внутренним делом Турции
Решение Анкары сделать мечеть из собора Святой Софии в Стамбуле является внутренним делом Турции, в которое никто не должен вмешиваться.
Известия 04:56
Армия и оружие
Российская морская авиация ВМФ получит три самолета-амфибии Бе-200
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OAnews 05:01
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия вчера в 00:10
Общество
Пандемия. В Саратовской области самоизоляцию продлили до 26 июля
В Саратовской области режим самоизоляции для граждан из группы риска по коронавирусу рекомендовано продлить до 26 июля.
Четвертая Власть 03:06
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье покойной сестры и спела ее песню
Наталья Фриске надела платье покойной сестры и спела ее песню Наталья Фриске выступила в платье Жанны Фриске на закрытой вечеринке.
Экспресс газета 02:01
Общество
Четверть россиян входит в группу риска при хищениях с карт
Каждый четвертый владелец банковской карты в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенничества, поскольку готов сообщить посторонним личные данные карт, которые нельзя разглашать (срок действия и CVV-код), сообщает РБК.
Профиль 02:34
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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Футбол
«Локомотив» хочет арендовать защитника «Лестера»
Московский клуб планирует взять игрока в аренду с правом выкупа.23-летний футболист находится на контракте у "Лестера" с 2018 года.
Soccer.ru 06:13
Экономика
Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
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Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
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Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
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Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
Общество
Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну
Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
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