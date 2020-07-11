Экономика

Капитал страныКапитал страныКудрин назвал 20 лет Путина застоем в России

В застое вместе с Путиным Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился медицинским фактом – российская экономика при Путине погрузилась в застой. Просвета не видно: в 2020 году, по официальному прогнозу правительства, которому есть основания не доверять, ВВП страны сократится на 5%.
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с чего всё началось

Кудрин заявил о застое в экономике

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости11 июля в 08:34

Подробнее о событии

Сколько бы Алексей Кудрин ни «копал», а всё одно — под свой либерализм

REGNUMвчера в 14:42

Последние новости на утро 12 июля 2020: Кудрин заявил о застое в экономике

Комсомольская правдавчера в 00:12

Кудрин сообщил о застое в экономике

РИА Новости11 июля в 18:40

Кудрин заявил о застое в экономике России

РБК11 июля в 09:53

Кудрин заявил о застое в России

Lenta.ru11 июля в 09:40

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

ТАСС11 июля в 09:13

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Коммерсантъ11 июля в 08:56
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Политика

Путин отложил повышение доходов россиян до 2030 года

Путин поручил определить национальные цели до 2030 года и подготовить проект указа, который он намерен подписать.
Капитал страны 05:40
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Армия и оружие

МИД Турции осудил Армению за обстрелы на границе с Азербайджаном

Турция осудила Армению за обстрел вооруженных сил Азербайджана на границе. Об этом говорится в заявлении турецкого МИДа.
РБК 04:01
Здоровье

Россиян предупредили о сильной магнитной буре в июле

Специалисты предупредили, что 15–17 июля жители России могут ощутить негативное влияние надвигающейся сильной магнитной бури.
Газета Кемерова 06:24
7
Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
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Происшествия

ФСБ задержала в Ростовской области сторонников ИГ

«ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО «Исламское государство»*, в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России», — заявили в ФСБ.
RT на русском 06:14
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Политика

Посол Азербайджана в России заявил о возможной войне с Арменией

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заявил, что не исключает перехода конфликта с Арменией к крупным столкновениям.
Газета.Ru 06:10
27
Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
6
Происшествия

Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
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Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
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Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
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Политика

Москва назвала решение по Святой Софии внутренним делом Турции

Решение Анкары сделать мечеть из собора Святой Софии в Стамбуле является внутренним делом Турции, в которое никто не должен вмешиваться.
Известия 04:56
4
Армия и оружие

Российская морская авиация ВМФ получит три самолета-амфибии Бе-200

Российский авиационный парк ВМФ до конца года получит в свое распоряжение три самолета-амфибии Бе-200.
OAnews 05:01
2
Общество

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия вчера в 00:10
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Общество

Пандемия. В Саратовской области самоизоляцию продлили до 26 июля

В Саратовской области режим самоизоляции для граждан из группы риска по коронавирусу рекомендовано продлить до 26 июля.
Четвертая Власть 03:06
32
Политика

Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами

Профиль 05:02
691
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье покойной сестры и спела ее песню

Наталья Фриске надела платье покойной сестры и спела ее песню Наталья Фриске выступила в платье Жанны Фриске на закрытой вечеринке.
Экспресс газета 02:01
23
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости 04:58
63
Общество

Четверть россиян входит в группу риска при хищениях с карт

Каждый четвертый владелец банковской карты в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенничества, поскольку готов сообщить посторонним личные данные карт, которые нельзя разглашать (срок действия и CVV-код), сообщает РБК.
Профиль 02:34
3
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Футбол

«Локомотив» хочет арендовать защитника «Лестера»

Московский клуб планирует взять игрока в аренду с правом выкупа.23-летний футболист находится на контракте у "Лестера" с 2018 года.
Soccer.ru 06:13
Экономика

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Интерфакс 04:34
8
Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

REGNUM 01:37
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Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,4K
Армия и оружие

The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму

The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
8
Происшествия

Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
9
Общество

Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну

Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
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