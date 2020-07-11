Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

с чего всё началось

В застое вместе с Путиным Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился медицинским фактом – российская экономика при Путине погрузилась в застой. Просвета не видно: в 2020 году, по официальному прогнозу правительства, которому есть основания не доверять, ВВП страны сократится на 5%.

Кудрин назвал 20 лет Путина застоем в России

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