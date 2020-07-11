Экономика
Капитал страныКудрин назвал 20 лет Путина застоем в России
В застое вместе с Путиным Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился медицинским фактом – российская экономика при Путине погрузилась в застой. Просвета не видно: в 2020 году, по официальному прогнозу правительства, которому есть основания не доверять, ВВП страны сократится на 5%.
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с чего всё началось
Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.РИА Новости11 июля в 08:34
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Последние новости на утро 12 июля 2020: Кудрин заявил о застое в экономике
Комсомольская правда12 июля в 00:12
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 02:55, Ашберн
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 17:02
Политика
Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала
По словам Михайлова, народ, который вышел в поддержку губернатора Хабаровского края, возмущен тем, что на протяжении 15 лет власти ничего не делали по материалам дела, в котором подозревается глава региона.
Evo-rus.com 02:31
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Армия и оружие
Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет
Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело вчера в 06:58
Общество
Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шумные митинги
Жители Хабаровска обратились в городскую администрацию с жалобами на шумные митинги, которые проходят последние несколько дней в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в том числе в ночное время.
ТАСС вчера в 23:18
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров
Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
RT на русском 00:59
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия вчера в 22:05
Энергетика
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа, следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка.
РИА Новости 01:33
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей 01:09
Происшествия
Утечка топлива из нефтепровода произошла в Хабаровском крае
В результате разгерметизации нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» в Комсомольском районе Хабаровского края произошла утечка топлива.
BFM.ru 01:55
Общество
Собчак использовала видео своего задержания для рекламы
Ведущая Ксения Собчак использовала видео своего задержания для рекламы онлайн-заказов продуктового магазина.
Lenta.ru 02:42
Кино
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Evo-rus.com вчера в 10:20
Политика
Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР
Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
RT на русском вчера в 15:51
Общество
Росгидромет намерен восстановить сеть наблюдений за льдами в Арктике
В настоящее время в полярном регионе работает только 41 ледовая станция. Общая плотность наблюдательной сети недостаточна.
РИА Новости 02:51
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании.
РБК вчера в 17:00
Футбол
CAS отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательный вердикт касательно отстранения «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
Горобзор.ру вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Общество
«Северный поток» временно приостановил работу
Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа
BFM.ru вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 12 июля в 06:33
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru вчера в 10:55
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
Китайский экспорт в Россию за январь-июнь упал на 6% в годовом соотношении и составил 20,94 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 5,3% - до 28,22 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 23:22
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 12:26
Наука
Иркутские ученые научатся выращивать трюфели
Ученые Иркутского государственного университета выиграли грант Российского научного фонда на исследование научных аспектов культивирования трюфелей, сообщает пресс-служба вуза во вторник, 14 июля.
ИркСиб 00:09