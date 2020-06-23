Экономика

РБКРБККудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной. «Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше 5 млн руб в год», — написал Кудрин в своем Twitter.
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Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

РИА Новостивчера в 14:04

Кудрин счел предложенную Путиным корректировку НДФЛ «аккуратной»

Газета.Ruвчера в 12:28

Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ

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Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых

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Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

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Кудрин: для доверия россиян важно, чтобы НДФЛ больше не менялся

Коммерсантъвчера в 13:48

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

RT на русскомвчера в 12:15
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Общество

Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело вчера в 06:27
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Кино

Опубликован трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

На YouTube-канале "Централ Партнершип" (Central Partnership) появился официальный трейлер фильма "Чернобыль: Бездна", который срежиссировал Данила Козловский.
Газета.Ru 01:32
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Шоу-бизнес

Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной

Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости 22 июня в 08:23
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

Газета.Ru вчера в 14:49
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
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Культура

Названа дата выхода нового сезона «Люцифера» на Netflix

Первая половина финального, шестого сезона «Люцифера» выйдет на Netflix 21 августа, сообщается в аккаунте сериала в Twitter.
Газета Кемерова вчера в 18:11
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Общество

Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть

В августе 2019-го гонконгские IT-специалисты сообщили о наличии уязвимости в Telegram, позволяющей деанонимизировать любого пользователя.
Lenta.ru 00:17
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Политика

Кремль назвал список гостей на параде Победы 24 июня

Москва, 23 июня 2020, 12:52 — REGNUM Стал известен список стран, чьи представители будут участвовать в параде Победы в Москве.
REGNUM вчера в 05:52
1,9K
Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
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Футбол

Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином»

Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином».
Sport24.ru вчера в 19:25
Общество

В Кузбассе скончался девятый пациент с коронавирусом

В больнице Кузбасса умер 70-летний мужчина из Прокопьевска, которому был поставлен диагноз «коронавирус».
Evo-rus.com 01:22
Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
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Общество

ПФР призвал россиян до 30 июня подать заявления на пенсии и пособия

В фонде отметили, что до 30 июня россияне могут оформить все социальные выплаты, не выходя из дома.
iReactor 22 июня в 02:25
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Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
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Спорт

Легкоатлеты Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину

Как сообщает News.ru, российские спортсмены-легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи.
CT news вчера в 06:41
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском вчера в 04:19
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Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости вчера в 12:42
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Общество

«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости 22 июня в 21:17
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Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой

Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru вчера в 03:24
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело 22 июня в 16:05
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Армия и оружие

Египетские F-16 начали наносить удары по турецким военным в Ливии

Avia.pro 22 июня в 05:51
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Экономика

Голикова считает маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, которые получают среднюю по стране заработную плату.
Политическая Экспертиза вчера в 00:43
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Общество

Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами

Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год.
РБК вчера в 11:46
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Общество

Финляндия и Швеция поспорили из-за статьи в «Миасском рабочем»

Оказалось, что при составлении рейтинга стран с наибольшим количеством озер, журналисты «Миасского рабочего» разделили третье место (после Канады и России) между Финляндией и Швецией.
Челябинск Сегодня 01:16
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Авто

Opel показал новый Opel Mokka на видео

Известно, что в основу Opel Mokka следующего поколения ляжет модульная платформа CMP, на которой уже построены кроссовер Peugeot 2008 и ряд других моделей PSA Group.
Автоновости дня 22 июня в 10:05
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Экономика

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одну акцию, а "Яндекс" — 25% плюс одну акцию.
РБК вчера в 16:37
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Здоровье

В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса

Усиленный карантин вводится с 23 июня в Костанайской области Казахстана (на севере республики, граничит с Россией) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 22 июня в 11:00
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Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 22 июня в 05:50
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Как работают Яндекс.Новости?
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