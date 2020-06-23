Экономика
РБККудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной. «Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше 5 млн руб в год», — написал Кудрин в своем Twitter.
Читать в источнике
Оценить282
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Общество
Умер бывший сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело вчера в 06:27
Кино
Опубликован трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
На YouTube-канале "Централ Партнершип" (Central Partnership) появился официальный трейлер фильма "Чернобыль: Бездна", который срежиссировал Данила Козловский.
Газета.Ru 01:32
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной
Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости 22 июня в 08:23
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Газета.Ru вчера в 14:49
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Культура
Названа дата выхода нового сезона «Люцифера» на Netflix
Первая половина финального, шестого сезона «Люцифера» выйдет на Netflix 21 августа, сообщается в аккаунте сериала в Twitter.
Газета Кемерова вчера в 18:11
Общество
Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть
В августе 2019-го гонконгские IT-специалисты сообщили о наличии уязвимости в Telegram, позволяющей деанонимизировать любого пользователя.
Lenta.ru 00:17
Политика
Кремль назвал список гостей на параде Победы 24 июня
Москва, 23 июня 2020, 12:52 — REGNUM Стал известен список стран, чьи представители будут участвовать в параде Победы в Москве.
REGNUM вчера в 05:52
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
Футбол
Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином»
Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином».
Sport24.ru вчера в 19:25
Общество
В Кузбассе скончался девятый пациент с коронавирусом
В больнице Кузбасса умер 70-летний мужчина из Прокопьевска, которому был поставлен диагноз «коронавирус».
Evo-rus.com 01:22
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Общество
ПФР призвал россиян до 30 июня подать заявления на пенсии и пособия
В фонде отметили, что до 30 июня россияне могут оформить все социальные выплаты, не выходя из дома.
iReactor 22 июня в 02:25
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Спорт
Легкоатлеты Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину
Как сообщает News.ru, российские спортсмены-легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи.
CT news вчера в 06:41
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском вчера в 04:19
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости вчера в 12:42
Общество
«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости 22 июня в 21:17
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой
Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru вчера в 03:24
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело 22 июня в 16:05
Армия и оружие
Египетские F-16 начали наносить удары по турецким военным в Ливии
Avia.pro 22 июня в 05:51
Экономика
Голикова считает маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, которые получают среднюю по стране заработную плату.
Политическая Экспертиза вчера в 00:43
Общество
Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год.
РБК вчера в 11:46
Общество
Финляндия и Швеция поспорили из-за статьи в «Миасском рабочем»
Оказалось, что при составлении рейтинга стран с наибольшим количеством озер, журналисты «Миасского рабочего» разделили третье место (после Канады и России) между Финляндией и Швецией.
Челябинск Сегодня 01:16
Авто
Opel показал новый Opel Mokka на видео
Известно, что в основу Opel Mokka следующего поколения ляжет модульная платформа CMP, на которой уже построены кроссовер Peugeot 2008 и ряд других моделей PSA Group.
Автоновости дня 22 июня в 10:05
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одну акцию, а "Яндекс" — 25% плюс одну акцию.
РБК вчера в 16:37
Здоровье
В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса
Усиленный карантин вводится с 23 июня в Костанайской области Казахстана (на севере республики, граничит с Россией) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 22 июня в 11:00
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 22 июня в 05:50