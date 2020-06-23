Экономика

РБКРБККудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной. «Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше 5 млн руб в год», — написал Кудрин в своем Twitter.
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Кудрин: для доверия россиян важно, чтобы НДФЛ больше не менялся

Коммерсантъ13:48

Кудрин высказался о решении Путина изменить НДФЛ: «Конец плоской шкале»

Московский Комсомолец13:11

Кудрин прокомментировал предложение Путина по корректировке НДФЛ

ТК Звезда12:29

Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

РБК12:42

Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых

Lenta.ru12:43

Кудрин счел предложенную Путиным корректировку НДФЛ «аккуратной»

Газета.Ru12:28

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

RT на русском12:15
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В Воронежской области 2 сотрудников ГИБДД уволили за утрату доверия

Начальника и инспектора межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД № 7 ГУ МВД России по Воронежской области, располагающегося в Лисках, уволили за грубые нарушения антикоррупционного законодательства.
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Россияне получат новую выплату в 10 тысяч рублей

Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

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ТАСС 12:41
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Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

ТАСС 06:58
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Общество

Путин предложил повысить налог для россиян с высоким доходом

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском 10:24
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

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Наука

Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита

В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
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На личной странице «Инстаграма» избранницы артиста появилось видео, где она позирует в весьма откровенном образе — в черном нижнем белье, затянув талию в корсет.
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Общество

Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
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Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
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Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске

Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
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Агент рассказал о причинах перехода Вагнера Лава в «Кайрат»

Газета.Ru 13:55
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Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue

Компания Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
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Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
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Госпитализирован устроивший ДТП внук экс-главы Хабаровского края

Госпитализировали внука бывшего губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева, устроившего пьяное ДТП без водительского удостоверения.
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Путин увеличил поддержку бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2 процента.
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Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП

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Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
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Российские легкоатлеты обратились к Владимиру Путину

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Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями

Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
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ЕСПЧ признал правоту Немцова в споре с Лужковым

Поводом для судебного разбирательства стало решение Замоскворецкого суда Москвы от 30 ноября 2009 года, подтвержденное Мосгорсудом, в соответствии с которым Немцов был признан виновным в клевете и должен был выплатить 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.
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Владимир Путин выступит с обращением к гражданам

Во вторник президент Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам России.
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Повышенное пособие по безработице россияне получат в июле и августе

«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, выплатам семьям, где родители остались без работы, будут действовать в июле и августе», - подчеркнул глава государства.
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Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

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Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

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В правительстве объяснили важность квотирования госзакупок

Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках.
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Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы

Семин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.
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Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
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