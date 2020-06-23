Экономика
РБККудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной. «Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше 5 млн руб в год», — написал Кудрин в своем Twitter.
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Политика
Трамп объяснил, какая идея демократов поможет ему победить на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что сможет переизбраться на второй срок в ноябре из-за призыва демократов сократить финансирование полиции в стране.
РИА Новости 20:08
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 10:40
Кино
Сиквел «Побега из курятника» выйдет на Netflix
Aardman Animation Studios рассказала, что полноценное производство сиквела «Побега из курятника» стартует в следующем году, причём выйдет он на Netflix.
Игромания.ру 07:48
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
Армия и оружие
Переданные Украине американские катера могут усилить «Джавелинами»
Переданные Украине американские катера могут усилить "Джавелинами". Об этом сообщили журналисты из The National Interest.
Piter.tv вчера в 03:47
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
Политика
США приостановили выдачу ряда рабочих виз до конца года
США до конца этого года приостановили выдачу некоторых временных рабочих виз.
Новая газета 01:58
Авто
Названа дата начала продаж преемника кроссовера Great Wall Hover
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на собственные источники в дилерской сети бренда в Китае, продажи новинки, которая получила название Haval Da gou ("Большая собака") и заводской индекс B06, начнутся в конце августа текущего года.
Новые автомобили 21 июня в 22:57
Общество
На Сахалине состоялся парад Победы
На Сахалине прошел парад Победы Правительство Сахалинской области По главной площади островной столицы под звуки "Священной войны" знамённая группа вынесла точную копию знамени Победы, водруженного на рейхстаг в мае 1945 года.
REGNUM 22:07
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Здоровье
Из-за коронавируса антибиотики стали опаснее
В ходе исследований, проведенных Центром Национальных институтов здравоохранения Соединенных Штатов, для предотвращения развития бактериальной инфекции при COVID-2019 врачи чаще всего назначают антибиотики.
ToDay News Ufa 03:23
Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии для Кирилла Серебренникова
Кириллу Серебренникову прокурор Михаил Резниченко предложил назначить наказание в виде шести лет колонии и штрафа в 800 тысяч, бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому — пяти лет заключения и 300 тысяч штрафа.
1rnd.ru вчера в 07:45
Происшествия
Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского
Украинские радикалы из партии "Национальный корпус" совершили нападение на депутата Рады от президентской партии "Слуга народа" Сергея Литвиненко.
Газета.Ru 16:19
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Экономика
Россия решила разорвать договор с Мальтой против двойного налогообложения
Россия намерена денонсировать Конвенцию с правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
РБК 17:00
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Кино
Съемки «Сватов» перенесли на год
УтроNews вчера в 13:06
Авто
Российский рынок покинули два кроссовера Haval
Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия 20:31
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр вчера в 05:50