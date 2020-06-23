Общество
РБККудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной. «Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше 5 млн руб в год», — написал Кудрин в своем Twitter.
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