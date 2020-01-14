Общество

Газета.RuГазета.RuКудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью

Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Размер субсидий следует рассчитывать, основываясь на доходе на каждого члена семьи. Бедных и нищих в России более 20 млн человек.
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с чего всё началось

Кудрин считает госсубсидии более эффективным способом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАССвчера в 08:34

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РБКвчера в 09:40

Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью

Газета.Ruвчера в 12:44

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RT на русскомвчера в 09:06

Кудрин считает госсубсидии более эффективным способом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

ТАССвчера в 08:34
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Финансы

Средняя максимальная ставка по вкладам в банках достигла минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 в первой декаде января снизилась до 5,93% годовых, достигнув абсолютного минимума, следует из материалов ЦБ.
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СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Политическая Экспертиза 13 января в 11:04
Авто

УАЗ «Патриот» получил «антарктическую» спецверсию

Из других внешних отличий внедорожника в новой спецверсии стоит выделить экспедиционный багажник на крыше с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на заводе в процессе производства, а также противотуманные фары и шильды с названием серии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.
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Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
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С 1 сентября 2020 года президент вводит специальную доплату для классных руководителей, которая будет составлять не менее пяти тысяч рублей.
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В США показали изнутри самолет «Судного дня»

В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
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Общество

Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» в истории

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал Telegram-каналу Life Shot, что считает озвученное президентом послание Федеральному Собранию «самым дорогим».
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Общество

Социальные контракты будут введены во всех субъектах России

Президент России Владимир Путин поручил правительству учесть имеющийся опыт механизма социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации.
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В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии

Российская газета 03:21
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Скворцова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения

Выделенных средств в размере 550 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения может хватить не на все, сколько необходимо средств, станет понятно после утверждения региональных программ, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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По словам Путина, высшим приоритетом является сбережение и приумножение народа России.
Газета.Ru 04:21
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»

Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей.
Спорт-Экспресс вчера в 20:53
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Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Газета.Ru 02:58
Политика

Путин назвал Россию мировым лидером в сфере вооружения

Россия впервые в истории стала мировым лидером в сфере вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
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Политика

Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России

Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Pravda.Ru 05:58
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Рухани извинился за задержку Ираном признания вины за сбитый Boeing

REGNUM 03:33
Экономика

Путин поручил запустить в России новый инвестиционный цикл

В России запустят новый инвестиционный цикл.
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В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

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Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса

Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.
РЕН ТВ 05:19
Политика

МИД Австрии раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»

Австрия отвергает экстерриториальное действие санкций США против «Северного потока-2» и считает такую политику Вашингтона неприемлемой, заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг в интервью изданию Die Presse.
Национальная служба новостей 13 января в 01:52
Авто

«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4

"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
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Кино

Авторы фильма «Дау» хотят подать в суд на Министерство культуры

Накануне начала показа французская газета Le Monde опубликовала большой материал об истории создания фильма с критикой сцен насилия.
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Общество

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
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В Петербурге оправдали осужденных за взятки экс-сотрудников ГИБДД

Петербургский городской суд вынес решение по жалобе двух бывших сотрудников ГИБДД Александра Мишенина и Андрея Криулина на обвинительный приговор.
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Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
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Футбол

«Барселона» представила Сетьена

Каталонский клуб представил тренера журналистам после утренней тренировки. Сетьен подписал с «Барселоной» контракт сроком на 2,5 года.
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Политика

Путин предложил развивать раздельный сбор мусора

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Россия планирует ограничить экспорт зерна

Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
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