Пандемия коронавируса внесла коррективы в исполнение объявленных президентом РФ нацпроектов и достижение национальных целей, теперь эти приоритеты надо пересмотреть, и сосредоточиться на четырех самых важных из них, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Кудрин назвал четыре основные цели развития России после пандемии

Общество 44 региона начнут снимать ограничения 44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. 655

Общество 15 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Карелии Число заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжает неустанно расти. За последние сутки число заболевших увеличилось на 15 человек. 13

Космос Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости. 11

Общество Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке» Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами. 45

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 1K

Общество Свердловский губернатор рассказал, когда откроет фитнес-центры Екатеринбург, 25 мая 2020, 08:35 — REGNUM В Свердловской области откроют фитнес-центры лишь после снятия первых ограничений по коронавирусу. 7

Армия и оружие ВСУ обвинили ополченцев в размещении артиллерии в жилых кварталах Украинские военные обвинили ополченцев Донбасса в обстрелах и якобы размещении артиллерии в жилых кварталах.

Космос На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2. 7

Происшествия Врачи в Татарстане заявили, что лифты стали источником коронавируса Как выяснила корреспондент «ВК» на примере своего подъезда, дезинфекцией занимаются не люди в костюмах химзащиты, а обычная уборщица, которая и раньше мыла наш подъезд.

Футбол Московская область отказалась от предложений по спонсорству «Химок» Правительство Московской области отказалось от двух предложений пол спонсорству футбольного клуба «Химки», - передает Чемпионат.

Происшествия В Москве найдена мертвой гражданка Кубы По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы. 5

Шоу-бизнес Барбара Пино победила в шоу «Холостяк» Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо. 6

Финансы ИК «Велес Капитал» рекомендует держать акции «Норильского никеля» Аналитики ИК "Велес Капитал" рекомендуют держать акции "Норильского никеля", отмечая, что низкий уровень долговой нагрузки и ожидаемое восстановление отрасли позволят компании поддерживать достойный уровень дивидендных выплат в ближайшие годы, говорится в комментарии инвесткомпании.

Общество В ГД хотят ужесточить наказание за ДТП, совершенное водителем без прав Депутат отметил, что в действующем законодательстве есть "определенный пробел", так как лица, нарушившие ПДД и не имеющие либо лишенные водительского удостоверения, несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть.

Общество Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия. 376