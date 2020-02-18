Экономика

ВедомостиВедомостиКудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ

Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
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с чего всё началось

Счетная палата проверит передачу акций Сбербанка за счет средств ФНБ

Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин. Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.
РИА Новостивчера в 01:29

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В чём смысл продажи государственного Сбербанка государству

Life.ruвчера в 04:00

Кудрин назвал допустимой покупку правительством РФ акций Сбербанка

Красная весна09:53

Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ

Коммерсантъ07:58

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Кудрин оценил покупку Сбербанка за счет денег из «главной кубышки России»

Lenta.ru11:26

Счетная палата проверит траты правительства на акции Сбербанка

Телеканал 360°вчера в 02:22

Счетная палата РФ проверит передачу пакета акций Сбербанка за счет средств ФНБ

ПРАЙМвчера в 01:15
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Трутнев высказался против строительства «Горной Ривьеры» в столице Сахалина

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
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В России готовятся к эпидемии телефонного спама

Как передает радио Sputnik, россияне в скором времени могут столкнуться с многочисленными предложениями телефонных менеджеров из-за утечки базы данных номеров.
Петербургский дневник 14:14
Шоу-бизнес

Евгений Миронов впервые вышел в свет с ребенком от суррогатной матери

Миронов обратился в ту же клинику, в которой помогли появиться на свет Лизе и Гарри Галкиным.
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Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
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Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
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Политика

В «Роснефти» отреагировали на санкции США против своей «дочки»

Как подчеркнули в компании, «Роснефть» стала инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций США, а её деятельность в стране связана с реализацией добычных проектов и трейдингом.
RT на русском 14:44
Общество

В Москве госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва

В Москве госпитализировали журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва, сообщил РБК его официальный представитель Табриз Шахиди.
РБК вчера в 15:03
Общество

Россия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
RT на русском 14:04
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Lenta.ru 02:18
Хоккей

«Вашингтон» выменял у «Сан-Хосе» защитника Диллона

В среднем защитник проводил на площадке 19 с половиной минут за матч. Ранее Диллон в НХЛ защищал также цвета «Даллас Старз».
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МТС выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу

Крупнейший российский сотовый оператор МТС выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу, это первый инвестиционный проект подразделения "МТС Энтертейнмент", говорится в сообщении оператора.
ПРАЙМ 16:32
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Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Lenta.ru 17:40
Происшествия

Мантуров подтвердил успешную посадку самолета во Внуково

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Фигурное катание

Сотникова прокомментировала свою госпитализацию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, которая ранее была госпитализирована и прооперирована в Москве, сообщила, что ее успешно прооперировали, но впереди ей предстоит реабилитация.
РИА Новости 16:15
Политика

Собчак был очень самонадеянным – Кудрин

Анатолий Собчак был очень самонадеянным человеком, именно этим можно объяснить его поражение на выборах губернатора Санкт-Петербурга, считает глава Счётной палаты России Алесей Кудрин, который в 1990-е годы работал в команде первого мэра Северной столицы.
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Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

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Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии

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Авто

В Россию возвращаются бюджетные модели Chevrolet

Chevrolet ушел с российского рынка в 2015 году, оставив в продаже только внедорожники Tahoe и Niva, кроссоверы Traverse и спорткар Camaro.
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Армия и оружие

Китайские журналисты оценили шансы России в войне с США

Китайский журналист Чжугэ Сяочэ из издания Sina, оценил шансы российской армии против противников из США и заявил о том, что исход противостояния может решить как ядерное оружие России, так и ее обширные территории.
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Ибрагимович хотел побить бывшего игрока «Спартака»

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Blue Origin готова к запуску серийного производства двигателей, которые заменят российские РД-180

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Прокуратура проверит тульский книжный магазин на экстремизм

В Туле прокуратура проверит книжный магазин «Свидетель» на наличие «экстремистских материалов».
Московский Комсомолец Тула 11:40
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«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

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Блогер добавил Тома Холланда и Дауни-младшего в «Назад в будущее»

Автор YouTube-канала EZRyderX47 заменил Кристофера Ллойда и Майкла Фокса на Роберта Дауни-младшего и Тома Холланда в культовой картине.
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Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
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